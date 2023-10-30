«Авантелеком» представил отечественную разработку «Сфера»

Сервисный интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии ООО «Авантелеком» анонсировал собственную разработку – цифровую платформу управления коммуникациями «Сфера». Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

Решение предназначено для построения комплексных систем управления связью в государственных и муниципальных учреждениях, коммерческих организациях и предприятиях. Сфера применения: медицина, ЖКХ, МФЦ, телефонные службы 112, 122 и 117, а также горячие линии глав городов и регионов. Платформа внедрена в Якутии, Хабаровске, Архангельской области и других субъектах России.

Это полностью отечественная разработка, объединяющая возможности IP-АТС, функционал контактного центра и платформу создания голосовых моделей на базе искусственного интеллекта. ИТ-продукт является полноценной заменой call-center решений Cisco и Avaya и совместим с операционными системами «Ред ОС» и Linux. «Сфера» оснащена собственной технологией распознавания речи, которая позволяет сохранять персональные данные и информацию во внутреннем контуре заказчика и не передавать их на сторонние сервера.

«Разработанная нами система подойдет для решения любых задач в области IP-телефонии. Технология позволяет закрыть весь спектр задач по телефонии и обработке вызовов с учетом актуальных рекомендаций по цифровизации и безопасности критический инфраструктуры. Наша компания является разработчиком и интегратором – это позволяет нам реализовывать индивидуальные пилотные проекты и внедрения в сжатые сроки без лишних согласований. Например, модернизацию телефонии для сети на 1000 абонентов мы можем выполнить в срок до трех недель. Наш подход к импортозамещению — реинжиниринг телефонных сетей на Cisco и Avaya, позволяет сохранить имеющееся рабочее оборудование, и модернизировать сеть с экономией в два-три раза по сравнению с полной заменой инфраструктуры», – сказал директор ООО «Авантелеком» Владислав Вирясов.

Технология прошла апробацию и внедрена в 15 субъектах РФ. Среди реализованных проектов – голосовой ассистент главы Архангельской области, голосовой помощник главы Республики Саха (Якутия), IP-телефония в Администрации г. Хабаровск, Единый номер «122» в 12 российских регионах.

***

ООО «Авантелеком» – сервисный интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии, оказывает услуги для коммерческих и государственных организаций. Имеет более 20 продуктов и модулей собственной разработки, в числе которых: облачная АТС, центр обработки вызовов, голосовой ассистент, речевая аналитика, кол-трекинг. Компания была основана в 2011 г. и на сегодняшний день имеет три филиала в России. Штаб-квартира находится в Москве. Является аккредитованной ИТ-компанией, входит в реестр отечественного ПО, работает на сертифицированных ОС ФСТЭК, состоит в Союзе поддержки и развития технологических компаний. Всего свыше 1500 реализованных проектов. География деятельности – 18 регионов России и стран СНГ. Обслуживает более 20 тыс. пользователей.