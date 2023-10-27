В Новом Уренгое технологии МТС помогут создать удобные автобусные маршруты для горожан

ПАО «МТС», цифровая экосистема, с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа объявили о начале реализации первого проекта умного общественного транспорта в регионе. Все 69 автобусов автопарка в Новом Уренгое оснастили интеллектуальной системой мониторинга пассажиропотока, которая позволит спланировать и оптимизировать график движения подвижного состава по всем городским маршрутам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пассажиров, заходящих в автобус, будут фиксировать IP-камеры, после чего данные будут обрабатываться с помощью умных алгоритмов в онлайн-режиме. Система мониторинга проанализирует пассажиропоток и предложит наиболее эффективные временные интервалы движения автобусов по каждому маршруту с учетом дней недели, времени, сезонов и других факторов. Цифровое решение позволит получать информацию о реальном числе пассажиров, востребованности маршрутов и загруженности общественного транспорта в определенные интервалы времени, включая утренние и вечерние «часы пик». Технологии искусственного интеллекта помогут минимизировать скопления людей на остановках, а также выявлять количество безбилетников, которые зашли в автобус и не оплатили проезд.

«Экспертиза и многолетний опыт работы МТС с новейшими технологиями позволяет решать самые актуальные социальные проблемы жителей российских городов. Так, в Калужской области наше решение помогает отслеживать скорость движения автобусов, поведение водителя и кондуктора, а цифровые дисплеи и экраны своевременно информируют людей с ограниченными возможностями об остановках. В Новом Уренгое, газовой столице Ямала, мы решаем другую задачу – анализируем пассажиропоток. Умные алгоритмы позволяют это сделать наиболее эффективно, что в дальнейшем скажется на комфорте жителей в поездках на работу, в школу и другие общественные учреждения города», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей Найденков.

«Наша цель – создать удобную и бесперебойную транспортную инфраструктуру в ямальских муниципалитетах, отвечающую всем требованиям жителей и гостей региона, а для этого необходимо постоянное изучение пассажиропотока и его основных параметров: наполняемость и количество перевезенных пассажиров. Использование современных технологий позволит сделать это более точно и быстро», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Напольских.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.