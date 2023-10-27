Студентов ИТ-специальностей обучат технологиям работы с данными на базе решений «Ростелекома»

В крупнейших университетах России ИТ-специалистов в сфере аналитики данных будут обучать с помощью «Платформы управления данными» «Ростелекома». В 2022 г. «Ростелеком» запустил пилотный проект по подготовке специалистов по информационным технологиям в четырех университетах России: РТУ МИРЭА, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Уральском федеральном университете и МГТУ «Станкин». В 2023 г. проект охватывает 15 ведущих вузов страны и включает новые программы, в том числе в сфере аналитики данных.

В 2023 г. на факультеты, обучающие аналитике данных, поступило более 2000 студентов, с вузами подписаны лицензионные договоры о предоставлении права использования «Платформы управления данными» для обучения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В рамках курса «Аналитика данных и методы искусственного интеллекта» на базе решений «Ростелекома» студенты изучают современные озера и хранилища данных, аналитику больших данных и методы искусственного интеллекта, платформы машинного обучения и бизнес-аналитики. На практических занятиях используются инструменты платформы: RT.ClusterManager, RT.DataLake, RT.Warehouse, RT.DataVision. С их помощью студенты смогут развернуть в облаке кластер данных, построить озеро и аналитические витрины, которые можно визуализировать на BI-дашбордах. Более 100 преподавателей также обучились и получили практические навыки по работе с инструментами продукта.

Программа рассчитана на 256 часов и состоит из четырех модулей с промежуточной и итоговой аттестаций с обязательным выполнением практических заданий, обеспечивающих эффективное освоение получаемых навыков по работе с данными.

Курс составлен с учетом последних достижений и трендов в области ИТ и искусственного интеллекта и сформирован при активном участии разработчиков отечественного ПО, ведущих ИТ-инженеров и высококвалифицированных программистов, которые обладают многолетним опытом педагогической работы.

«Образовательная программа “Аналитика данных и методы искусственного интеллекта” на базе решений “Ростелекома” — это не только теоретический курс о современных методах и подходах к анализу больших данных, но и практические занятия с применением современных инструментов. Мы гордимся, что наш софт помогает в подготовке высококвалифицированных специалистов в области данных, ведь спрос на таких сотрудников растет год от года абсолютно во всех отраслях: от банков и ретейла до промышленности и энергетики. И, возможно, кто-то из выпускников уже в скором времени пополнит ряды команды “Ростелекома” и сможет поработать с крупнейшим отраслевым хранилищем данных в России», — сказал директор по искусственному интеллекту и управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.

«Аналитика данных и методы искусственного интеллекта на базе решений ПАО “Ростелеком”» — одна из трех программ профессиональной переподготовки, разработанная департаментом по развитию стратегических проектов «РТК ИТ» в рамках инициативы «Ростелекома» по подготовке высококвалифицированных ИТ-кадров. Две другие программы направлены на подготовку DevOps-инженеров и мобильную разработку для ОС «Аврора».

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«Платформа управления данными» — универсальный набор отечественных программных продуктов для построения хранилища данных и аналитики.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.