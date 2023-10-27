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Платформа AiLine компании Softline Digital внесена в реестр отечественного ПО

Платформа для внедрения решений на основе искусственного интеллекта AiLine, разработанная в Softline Digital, была внесена в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Это позволит продвинуть решение среди государственных заказчиков и компаний со строгими требованиями к отечественному происхождению внедряемых систем.

Платформа AiLine была разработана для быстрого развертывания цифровых двойников предприятий. Она дает возможность прогнозировать состояние оборудования, предсказывая возможные неисправности и предоставляя возможность компании-пользователю оптимизировать технологические процессы. Платформенный подход позволяет существенно сократить время на внедрение двойника и не прибегать к помощи дорогих Data Science-специалистов.

Добавление AiLine в реестр российского ПО позволит Softline Digital расширить число потенциальных заказчиков и предложить решение клиентам, выбирающим импортонезависимое ПО. Это важно не только государственным организациям, но и другим крупным предприятиям.

«Платформа AiLine была создана на основе экспертизы команды Softline Digital, и в её основе лежит понимание потребностей современных предприятий. Мы находимся в постоянном контакте с крупными промышленными компаниями и тестируем наши гипотезы на них, чтобы предоставлять клиентам ровно то решение, которое полностью решает их задачи и соответствует запросу рынка. Стоит отметить, что AiLine сделана достаточно гибко, чтобы вносить изменения и совершенствовать продукт на основе обратной связи. В будущем мы добавим в решение элементы продвинутой аналитики и возможности для переобучения и актуализации моделей», – отметил Вадим Седельников, Data Science-архитектор в Softline Digital.

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