Centra: на 53% выросло число компаний, которые ведут digital-маркетинг in-house

Маркетплейс рекламных продуктов Centra (часть группы «Риалвеб») изучил, как осуществляется интернет-маркетинг на российском рынке и какие изменения произошли в этой сфере за последние два года. Исследование показало, что 23% опрошенных рекламодателей стремятся самостоятельно закрывать все задачи по digital-маркетингу и не прибегать к помощи digital-агентств. Это число увеличилось на 53% с 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Centra.

Причинами перехода к in-house маркетингу компании называют прозрачность процессов и больший уровень контроля (86%), скорость решения задач (81%) и экономическую эффективность (72%).

Среди тех, кто ведет интернет-маркетинг внутри, большинство (65%) удовлетворены результатами. Больше всего в компаниях довольны качеством размещений и креативов. Примечательно, что два года назад удовлетворенность креативами была ниже всего. Сегодня же большинство компаний отмечают уровень аналитики как зону роста своих внутренних digital-команд.

Надежда Мерещенко, CEO маркетплейса рекламных продуктов Centra: «Digital-маркетинг силами внутренних команд чаще всего закрывают крупные рекламодатели. Но в 2023 г. этот тренд начал меняться: компании с небольшими относительно лидеров рынка бюджетами активно строят успешный in-house маркетинг или используют гибридный формат. И первые, и вторые все чаще ищут технологичные решения, которые помогут им наладить внутренний маркетинг и реже прибегать к помощи агентств, особенно в аналитике и размещении рекламы. Причем рекламодатели стремятся самостоятельно охватить не только крупнейшие площадки вроде «Яндекса» и VK. За последние два-три года на 235% вырос интерес к альтернативным digital-каналам: «Циан», 2ГИС и др.».

Многие рекламодатели (45%) продвигаются в онлайн-пространстве в гибридном формате: часть задач закрывают самостоятельно, а часть — делегируют внешним подрядчикам. Чаще всего в гибридном формате реализуется аналитика (у 67% компаний), создание креативов (59%), медиапланирование и закупка (по 45%). При этом с 2021 г. внутренние команды чаще всего забирали на себя именно задачи по аналитике и креативам. Эти направления работы стали главными драйверами перехода от агентской к гибридной модели интернет-маркетинга.

Исследование проводилось с 28 сентября по 9 октября 2023 г. на базе опроса. В нем приняли участие представители 200 крупных и средних рекламодателей (CEO, CMO, и руководители digital-направлений). У 57% опрошенных бюджеты на интернет-рекламу составляют более 300 млн руб. в год. Результаты сравнивались с выводами исследования, проведенного в 2021 г. по заказу ГК «Риалвеб».

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Centra — маркетплейс рекламных продуктов, который позволяет в течение пары минут подключиться к любым из более 270 рекламных площадок, сервисов и услуг через систему одного окна. Оборот компании в 2022 г. составил 12,6 млрд руб. Является частью группы «Риалвеб» (входит в группу компаний Qiwi).