VALO будет развивать коммуникации в экосистеме «Яндекс 360 для бизнеса»

VALO – российский стартап, который занимается строительством, создал для своей команды виртуальный офис на платформе «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь порядка 300 сотрудников застройщика и управляющей компании могут пользоваться различными сервисами в единой рабочей экосистеме. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

«До перехода на «Яндекс 360 для бизнеса» мы использовали для внутренней и внешней коммуникации набор разных решений. Каждый сотрудник подбирал самостоятельно почтового клиента, мессенджер, приложение для онлайн-встреч и хранения документов. Компания росла, штат сотрудников увеличивался, и мы понимали необходимость внедрения единой системы для коммуникации персонала. Вендора выбирали по трем основным критериям: наличие экосистемы сервисов, понятный и удобный интерфейс, надежность продукта. «Яндекс 360 для бизнеса» подошел по всем показателям и помог устранить разрозненность в рабочих коммуникациях», – отметил Евгений Тихоненко, директор по маркетингу компании VALO.

На данный момент VALO перенесла переписку персонала в бизнес-почту и привела внутреннюю коммуникацию к единому стандарту. Рабочая информация теперь консолидирована в облачном хранилище «Диск», где у сотрудников и партнеров есть возможность совместной работы над документами. Корпоративные и внешние встречи назначаются через встроенный «Календарь» и проходят в сервисе видеоконференций «Телемост».

«Наша основная задача – создать условия для комфортной работы сотрудников клиента в едином пространстве. Мы постоянно улучшаем свои сервисы и внедряем в них все больше возможностей, чтобы конечный потребитель мог максимально эффективно закрыть текущие потребности бизнеса. Решения «Яндекс 360 для бизнеса» направлены на оптимизацию операционных задач компаний как крупного, так среднего и малого бизнеса. Исходя из конечных целей заказчика мы подбираем оптимальный сценарий переезда в экосистему сервисов. Наш накопленный опыт позволяет осуществить переход оперативно и без остановки бизнес-процессов, либо разбить его на этапы по желанию заказчика», – сказал коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса» Александр Чеснавский.

В дальнейшем VALO планирует расширить использование платформы «Яндекс 360 для бизнеса» и подключить сервис «Рассылки» для массовой отправки писем партнерам с актуальными предложениями, а также «Мессенджер», чтобы организовать оперативное общение сотрудников в закрытом контуре компании.

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«Яндекс 360 для бизнеса» — это виртуальный офис, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и многое другое. Есть несколько тарифов «Яндекс 360 для бизнеса»: «Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный», которые организации выбирают в зависимости от бизнес-потребностей и задач сотрудников.