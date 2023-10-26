Платформа iSpring помогла Tutu перейти на онлайн-обучение

Компания Tutu внедрила платформу iSpring для корпоративного онлайн-обучения сотрудников. Это позволило оптимизировать работу тренеров, увеличить показатели самостоятельного прохождения курсов сотрудниками и сократить продолжительность обучения. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Tutu – российский онлайн-сервис организации путешествий, предоставляющий возможность купить билеты, посмотреть расписание, найти авторские туры, забронировать отели. Поддержкой клиентов занимается контакт-центр, сотрудники которого работают удаленно из разных городов и стран. Для поддержания знаний и навыков, развития soft skills и изучения новых функциональных возможностей продуктов компании, операторы регулярно проходят продуктовое обучение.

Tutu планомерно развивается, поэтому компании необходимо постоянно и оперативно обучать операторов – раньше учеба проходила исключительно в очном формате и требовала больших финансовых и временных ресурсов. Кроме того, с ростом количества сотрудников нужно было увеличивать и штат отдела обучения, а также регулярно проводить контроль качества работы бизнес-тренеров контакт-центра на аутсорсе.

Для оптимизации и быстрого масштабирования процесса обучения, а также сокращения расходов было принято решение внедрить платформу СДО, которую можно было бы использовать для любого регулярного обучения. Одними из главных требований стали быстрое внедрение, удобство и универсальность, возможность интеграции и прозрачное ценообразование. Также были важны русскоязычная поддержка и понятный интерфейс. Изучив представленные на рынке решения, компания выбрала продукт от iSpring. Проект по трансформации обучения с помощью платформы СДО был реализован за полгода.

«Используя инструменты платформы, разработчики, эксперты и бизнес-тренеры Tutu создают обучающие программы, тренажеры и тесты для сотрудников контакт-центра. Внедрение СДО позволило сократить продолжительность обучения с полутора-двух месяцев до месяца и максимально увеличить его охват. Количество сотрудников компании, проходящих онлайн-курсы, за четыре года выросло с 50 до 350 человек в пиковые сезоны работы. Обучение проводят четыре штатных бизнес-тренера и еще четыре – на аутсорсе», – отметила Валерия Ярыш, руководитель группы обучения и развития контакт-центра Tutu.

Новички проходят в СДО iSpring многосоставную программу с теоретическими блоками по продуктам, тестами, тренажерами, посещают практические вебинары под руководством тренера. Платформа также используется для тестирования сотрудников после окончания испытательного срока. Прохождение курсов по новым продуктам, фичам и soft skills – обязательное требование для выхода на линию поддержки.

Ежемесячно операторы Tutu изучают на платформе два-три мини-курса, позволяющих актуализировать знания и навыки по новым инструментам в продуктах. Особой популярностью пользуются квизы, интерактивные тесты, диалоговые тренажеры. Форматы комбинируются в зависимости от цели обучения.

Новые курсы разработчики Tutu создают при появлении на сайте и в приложении нового функционала, а также по запросу руководителей подразделений. Благодаря большому количеству инструментов на платформе СДО, время на создание и актуализацию курсов сокращается. Подготовка теста занимает неделю, создание большого проекта – порядка двух-трех месяцев.

Компания планирует в ближайшее время внедрить в процесс обучения геймификацию – начисленные в СДО баллы за прохождение обязательных и дополнительных курсов можно будет обменивать на приятные бонусы. Данные по обучению сотрудников будут в дальнейшем использоваться в системе оценки компетенций персонала для создания кадрового резерва.

Еще одна цель Tutu – увеличить процент самостоятельного обучения. Сейчас на первой линии поддержки он составляет 70%, тренеры подключаются в 30% случаев. Компания разрабатывает траекторию обучения, которая поможет изменить соотношение в пользу самостоятельного прохождения курсов и увеличить его до 80%. Это позволит сократить занятость бизнес-тренеров и привлекать для решения сложных кейсов и участия в крупных проектах.

«Правильная организация корпоративного обучения помогает компаниям повышать квалификацию персонала. Применение нашей платформы позволило Tutu не только снизить затраты на организацию курсов, но и ускорить их разработку, не расширяя при этом штат тренеров. У компании довольно активный темп создания новых учебных программ и с инструментами iSpring его довольно легко поддерживать – быстро создавать новые курсы, актуализировать старые и мониторить их прохождение сотрудниками», – отметила Татьяна Галкина, директор академии iSpring.

***

iSpring – разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Ола, Россия. Более 20 лет iSpring помогает 59 тыс. клиентов из 172 стран решать задачи по онлайн-обучению.