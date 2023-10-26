CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе
|

Органы исполнительной власти Кемеровской области перешли на российское ПО «Мой офис»

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о переходе всех бюджетных учреждений Кемеровской области-Кузбасса на свои продукты.

Для реализации данной задачи в Кузбассе сформирована единая политика по переходу на использование прикладного отечественного программного обеспечения, принят ряд соответствующих нормативно-правовых актов.

Регион приобрел «Мой офис» для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений. Так, в настоящий момент уже порядка 20 тыс. лицензий «Мой офис Стандартный 2» установлено на рабочих местах пользователей.

«Мой офис Стандартный 2» – офисный пакет для работы с документами и почтой. Включает настольные редакторы текстов, таблиц, презентаций, а также почтовый клиент. Продукт предназначен для создания единой коммуникационной среды государственных служащих Кузбасса, выполнения ежедневных задач, связанных с подготовкой отчетов, деловых писем и т.д.

Для того, чтобы миграция на российское офисное ПО прошла комфортно, на базе Кузбасского регионального института повышения квалификации открыт центр цифровых компетенций, в котором обучают использованию российских решений, в том числе и «Мой офис». На сегодняшний день это единственное представительство в Кузбассе, ориентированное на обучение и консультативную поддержку работников бюджетной сферы и ИТ-специалистов по вопросам использования отечественных программных продуктов.

«Наш регион комплексно и последовательно переходит на российское ПО, следуя политике по импортозамещению. Так, мы системно мигрируем на «Мой офис», поскольку это надежное и безопасное решение, которое поможет организовать эффективную работу с документами по единому стандарту. «Мой офис» отвечает нашим запросам в части функциональности и информационной безопасности, прост в освоении и использовании. Кроме того, унифицированный подход серьезно облегчает дальнейшую работу с офисным программным обеспечением – с обучением, обновлением, доработкой», – сказал Максим Садиков, министр цифрового развития и связи Кузбасса.

«Мы рады, что регион выбрал наши продукты в качестве замены иностранным. Помимо создания безопасной ИТ-инфраструктуры в Кемеровской области, внедрение ПО «Мой офис» поможет сделать процессы коммуникации в органах власти эффективнее, быстрее обрабатывать корреспонденцию и решать задачи с документами», – сказал коммерческий директор «Мой офис» Александр Иванников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки

В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux

ИТ-«дочка» «Газпрома» нацелилась на массовый выпуск АРМ

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Власти готовят единый реестр всего российского вместо нынешнего зоопарка реестров

Власти разрешат ИТ-компаниям терять государственные деньги

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще