Нейросети помогли обнаружить более 800 признаков земельно-имущественных нарушений с начала 2023 года

Нейросети используют для анализа снимков с беспилотных летательных аппаратов и камер городского видеонаблюдения. Обработка изображений искусственным интеллектом позволила установить более 800 случаев нарушений, связанных с использованием объектов нежилого фонда и земель на территории Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Нейросеть обрабатывает изображения, помогая выявлять незаконные стройки и очаги захламлений. Далее материалы передаются инспекторам ведомства для проработки и принятия соответствующих мер.

«С января по сентябрь 2023 г. искусственный интеллект обработал свыше 2,5 млн снимков. В результате специалисты выявили более 700 фактов, свидетельствующих о наличии признаков самовольной постройки на ранней стадии, и более 100 случаев, указывающих на захламления городских земельных участков», – сказал Иван Бобров.

Таким образом, цифровые технологии позволяют не только контролировать законность использования земельных участков, но и пресекать самострой на начальном этапе.

«Использование нейросетей помогает быстрее обрабатывать материалы, автоматизируя рутинную работу сотрудников городских служб, что позволяет им уделять больше времени задачам, требующим особого внимания и контроля. Точность анализа данных искусственным интеллектом в настоящее время составляет более 90%. При этом обучение нейросетей для повышения эффективности их работы ведется на постоянной основе», – отметили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Нейросети, внедренные Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий Москвы, применяются с 2020 г. Ведомства планируют совершенствовать работу алгоритмов искусственного интеллекта и других цифровых решений для повышения эффективности контроля за использованием объектов недвижимости и земельных участков.