МТС перенес в свое облако ИТ-инфраструктуру Unilever

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что облачный провайдер CloudMTS помог компании Unilever в России и Белоруссии, производителю более 400 брендов бытовой химии и продуктов питания, перенести корпоративные системы, в том числе, хранилище данных (Data Warehouse) и систему управления бизнес-процессами на базе SAP – в облако МТС. Компания развернула в облачной среде провайдера более 100 ТБ данных, полностью локализовав бизнес в России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания Unilever в России и Белоруссии пользуется облачными технологиями. Машины и оборудование используют датчики интернета вещей и передают в облако множество данных о продукции – от температуры и влажности до длительности производственного цикла. С этой информацией в режиме реального времени работают бизнес-аналитики.

В конце 2022 г. компания приняла решение переместить на территорию России всю SAP-инфраструктуру и хранилище SAP Business Warehouse, а также все данные российского подразделения. Изначально команда планировала разместить все ИТ-ресурсы в одном дата-центре CloudMTS, но для дополнительной надежности системы специалисты полностью продублировали продуктивные контуры в различных ЦОДах. География вычислительных ресурсов разнесена и продублирована на площадках в Санкт-Петербурге и Москве. Отдельной задачей для специалистов CloudMTS стала настройка сетевой связности между дата-центрам. У Unilever в России распределенная отказоустойчивая сеть, которую поддерживают несколько отечественных и зарубежных интернет-провайдеров. Инженеры CloudMTS помогли «приземлить» всех операторов на свою виртуальную инфраструктуру.

«Мы делаем товары первой необходимости, которые каждый день покупают миллионы россиян. Поэтому все четыре производственных кластера Unilever продолжают работать в разных регионах страны. С CloudMTS мы практически с нуля выстроили новую геораспределенную и отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру компании в России, которой удобно управлять и которую легко масштабировать. Были локализованы ключевые бизнес-процессы: финансовое планирование, данные о продажах, управление персоналом, анализ производственных показателей и логистику. Переход обеспечил непрерывность бизнеса, и наши клиенты продолжат пользоваться привычной продукцией высокого качества», — отметил ИТ-директор Unilever в России и Белоруссии Юрий Близгарев.

«В проекте мы задействовали весь опыт переноса ИТ-систем в облако, накопленный за последний год в проектах с крупными заказчиками. В этой локализации масштабно все: объем переносимых данных, количество задействованных виртуальных машин; международная команда, включающая ИТ-специалистов заказчика, консалтеров, системных архитекторов и инженеров. В сжатые сроки мы не просто перенесли всю критически значимую инфраструктуру Unilever в России и Белоруссии в страну, а выстроили отказоустойчивую локальную систему», — сказал руководитель центра архитектурных решений CloudMTS Евгений Свидерский.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.