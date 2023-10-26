МТС Линк представил новое решение для переговорных комнат

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, объявила о запуске модуля Линк Rooms — программного обеспечения и оборудования для переговорных комнат.

Решение подойдет для замены программного обеспечения (ПО) в переговорных комнатах, где уже установлено оборудование Yealink, Lenovo или Logitech. Компания также представила программно-аппаратные комплексы на базе оборудования Yealink, в которые входят дисплеи, камера, саундбар, микрофон, терминал, адаптер для трансляции контента с носимых устройств и предустановленное ПО Линк Rooms. Такие комплекты предназначены для заказчиков, которые оснащают переговорные комнаты с нуля.

Модуль Линк Rooms уже интегрирован со всеми распространенными офисными календарями — Microsoft Outlook, Google, МойОфис, CommuniGate и другими. Реализовано подключение в одно касание и управление онлайн-мероприятиями с помощью сенсорного дисплея; также на нем отображается расписание мероприятий. Линк Rooms поддерживает одновременное использование двух дисплеев: на одном можно демонстрировать контент, на другом — показывать видео онлайн-участников. Кроме того, решение позволяет транслировать контент с носимых устройств (ноутбуков, планшетов и смартфонов) — они подключаются к модулю с помощью HDMI или USB-порта.

Линк Rooms подойдет для замены программного обеспечения в переговорных комнатах, где уже установлено оборудование Yealink, Lenovo или Logitech

Особое внимание уделено защите от несанкционированного доступа к настройкам. Комплекты Линк Rooms не имеют других элементов управления, кроме сенсорного дисплея, а настройки открываются только по паролю администратора. Рядовой сотрудник не сможет их изменить.

«Гибридные коммуникации актуальны практически для всех отраслей, от образования и медицины до логистики и ритейла. Во многих компаниях только часть штата ходит в офис, а остальные работают удаленно. Обеспечить условия для делового общения и совместной работы удаленных и офлайн-сотрудников — первостепенная задача, и такие решения, как Линк Rooms, помогают справиться с ней. В будущем мы планируем расширять возможности модуля: прежде всего, добавить подключение по идентификатору и управление громкостью с сенсорного дисплея», — отмечает руководитель направления гибридных коммуникаций МТС Линк Дмитрий Крюков.

Продукты МТС Линк также доступны для подключения в B2B–портфеле ПАО «МТС». МТС B2B представляет максимально широкий комплекс решений, среди которых #CloudМТС, «Гольфстрим», МТС RED, IoT и M2M, видеонаблюдение и видеоаналитика, Private LTE, продукты для удаленной идентификации ID Scan, оборудование и ПО в аренду и с правом выкупа, а также интернет, мобильная и фиксированная связь для бизнеса.