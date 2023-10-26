Дмитрий Чернышенко: объем выручки от использования российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд рублей

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в пленарном заседании отраслевой конференции «Цифровой Росатом». Мероприятие проходит 26-27 октября 2023 г. в Санкт-Петербурге, на нем представители федеральных органов исполнительной власти, отраслевого бизнеса, эксперты обсуждают технологический суверенитет и техлидерство, текущие вызовы, системное развитие цифрового бизнеса, а также вопросы импортозамещения.

В своем приветственном слове вице-премьер отметил, что конференция «Цифровой Росатом» по праву стало центром притяжения высококлассных экспертов не только из отрасли атомной энергетики, но и ведущих специалистов в сфере информационных технологий.

«Президентом России поставлена задача обеспечения технологического суверенитета страны. «Росатом», как глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяет активы в энергетике, машиностроении, строительстве, выступает партнером государства и отвечает за реализацию дорожных карт развития высокотехнологичных направлений «Квантовые вычисления» и «Новое индустриальное программное обеспечение». В рамках них создаются прорывные решения и передается накопленный опыт, необходимый для дальнейшего масштабирования и развития. Ожидаем, что объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд руб. А количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности превысит 5,5 тыс.», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что это особенно важно в условиях ухода иностранных вендоров с российского рынка. Так, для импортозамещения промышленного ПО ведется активное взаимодействие между крупными отраслевыми предприятиями и разработчиками.

«Центры компетенций по разработке отечественного ПО сформировали запрос на наиболее востребованные и необходимые российским отраслям экономики решения. Отобраны 197 особо значимых проектов. «Росатом» является заказчиком по семи проектам и по трем проектам – разработчиком. Все проекты реализуются за собственные средства компании на сумму 21,5 млрд руб.».

Дмитрий Чернышенко отметил, что «Росатом» стремится стать лидером на рынке PLM-систем тяжелого класса. Реализация проекта проводится с участием организаций авиастроения, ракетно-космической отрасли, атомной энергетики, автомобилестроения, науки и образования. При этом, по словам вице-премьера, необходимо найти баланс между необходимостью консолидировать усилия разработчиков, и развитием внутреннего конкурентного рынка цифровых решений.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал достижение технологического лидерства одним из ключевых элементов долгосрочной стратегии госкорпорации и «Цифрового видения» «Росатома» до 2030 г. Он подчеркнул, что лидерство – это не лозунг, а цель, стремление к которой должно опираться на конкретный план действий, учитывающий векторы развития глобальной цифровой индустрии, лучшие отечественные практики создания, масштабирования и тиражирования передовых цифровых технологий, а также механизмы комплексного раскрытия научно-технического, производственного и творческого потенциала атомной отрасли.

«В случае с «Росатомом» есть безальтернативная составляющая лидерства, которая вытекает из традиций государственного служения отрасли: это безусловное выполнение всех взятых на себя обязательств перед государством. Наша задача – работать во благо всему российскому рынку – всей системе потребителей и разработчиков, всех компаний, к какой бы сфере они ни относились», – сказал Алексей Лихачев.

«Благодаря технологическому лидеру «Росатома» в стране развиваются квантовые технологии. Ожидаем существенного увеличения количества кубитов в квантовом процессоре. К 2025 г. их число должно составить 50. Сейчас на ионном квантовом компьютере запущены тестовые алгоритмы. Решается одна из ключевых задач математического моделирования в атомной отрасли», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также выразил отдельную благодарность за организацию и проведение в июле 2023 г. Форума будущих технологий, в котором приняли участие порядка 1500 представителей из 80 российских и зарубежных организаций.

«На форуме Президентом была поставлена задача по формированию нового национального проекта «Экономика данных». Он станет основой для обеспечения технологического суверенитета нашей страны и заложит вектор развития российской экономики на ближайшие десятилетия. С учетом ограничений нашего рынка и сложной международной обстановки нам нужно определить основные направления, где мы можем вырваться в мировые лидеры. Здесь нам нужен опыт «Росатома» в сфере внедрения новейших технологий в сфере интернета вещей, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций», – отметил зампред Правительства.

Дмитрий Чернышенко пожелал участникам конференции продуктивной работы и успешного практического воплощения принципа «На шаг впереди» в цифровой сфере.

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Ежегодная конференция «Цифровой Росатом» – отраслевая площадка обсуждения цифрового развития, на которой проводится анализ деятельности корпорации в цифровой сфере в завершающемся году и формируются среднесрочные приоритеты цифровизации атомной индустрии. Мероприятие проводится с 2019 г.