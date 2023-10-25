«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили без водителя в салоне

«Яндекс» начал тестировать беспилотный транспорт без водителей. Испытания проходят в Татарстане, в Иннополисе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс проводит испытания беспилотных автомобилей в три этапа. На первом водитель-испытатель находится на водительском сиденье и не управляет автомобилем, но готов вмешаться в случае непредвиденной ситуации. На втором этапе водитель-испытатель сидит на пассажирском месте с устройством для экстренного торможения. Финальный этап проходит без водителя: машину сопровождает другой автомобиль с оператором, который может моментально совершить экстренную остановку беспилотного автомобиля удаленно», – отметил руководитель роботакси «Яндекса» Андрей Кармацкий.

Беспилотные автомобили «Яндекса» с 2018 г. проехали в Иннополисе 1 млн километров и совершили 77 тыс. поездок. Для всех желающих в Иннополисе открыт сервис роботакси — его могут заказывать жители и туристы.