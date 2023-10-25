В Ижевске растет популярность новой технологии бесконтактной оплаты проезда

Новый способ оплаты проезда в мобильном приложении «Удмуртия транспорт» масштабирован на треть автобусного парка Ижевска. Новая технология позволяет пассажиру бесконтактно оплатить проезд с любого удобного места в салоне одним кликом. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

В сентябре 2023 г. количество оплат в приложении «Удмуртия транспорт» увеличилось в 1,5 раза по сравнению с августом 2023 г., в октябре 2023 г. этот показатель продолжает расти. Всего с начала 2023 г., когда пассажиры только начали знакомиться с новой технологией, пользователи оплатили около 4 тыс. поездок с помощью приложения. Самыми прогрессивными оказались пассажиры на маршруте № 8 – совершено 1,3 тыс. оплат. На втором месте маршрут № 79 – 1,1 тыс. оплат. На маршруте № 28 пассажиры воспользовались мобильной оплатой порядка 600 раз.

Проект бесконтактной оплаты в мобильном приложении «Удмуртия транспорт» реализуется оператором платежной системы ООО «ТИС» совместно с разработчиком цифровых сервисов – компанией «Датапакс».

«Жителям Ижевска доступны два быстрых и удобных способа оплаты в приложении "Удмуртия транспорт". Можно отсканировать камерой смартфона QR-код в салоне автобуса или, включив Bluetooth и геолокацию, оплатить поездку, следуя инструкции. После оплаты приложение сформирует электронный билет, который необходимо предъявить по требованию контролера. Время посадки в общественный транспорт при таком способе оплаты сокращается на 30%», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

«Важно отметить, что запуск мобильного приложения "Удмуртия транспорт" получил положительную оценку, как непосредственно от пассажиров, так и от членов Правительства Удмуртской Республики. А это означает, что, запустив сервисы бесконтактной оплаты и информирования о движении транспорта в мобильном приложении, мы точно удовлетворили запрос наших пассажиров. Кроме того, сейчас, мы получаем просьбы от пассажиров других городов Удмуртской Республики включить их городских перевозчиков в приложение "Удмуртия транспорт" и реализации сервисов бесконтактной оплаты и информирования. Без сомнения, у приложения "Удмуртия транспорт" есть уверенные перспективы развития», – отметил Александр Прозоров, генеральный директор ООО «Транспортные информационные системы».

Мобильное приложение «Удмуртия транспорт» базируется на работе цифровой платформы управления мобильностью, эксплуатируемой крупнейшим перевозчиком Удмуртии АО «ИПОПАТ» на всех автобусных маршрутах. Сервис позволяет пассажирам экономить до 10% времени в пути за счет планирования поездки в приложении, где можно построить маршрут, узнать расписание, получить информацию о местонахождении транспорта, о прогнозе прибытия на нужную остановку и оплачивать проезд бесконтактным способом. Данное цифровое решение повышает качество работы общественного транспорта, делая его более предсказуемым и удобным.

В начале 2023 г. бесконтактная оплата прошла успешное тестирование на автобусных маршрутах № 8 и № 79. После чего сервис стали внедрять на других бескондукторных маршрутах, обслуживаемых АО «ИПОПАТ». До конца 2023 г. мобильную оплату проезда планируется запустить также на городском электротранспорте столицы Удмуртии. Уже к концу 2023 г. сервис информирования пассажиров и мобильная оплата станут доступны на трамвайных и троллейбусных маршрутах.

***

«Датапакс» – российский разработчик ИТ-решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок – конструктор цифровых сервисов для всех групп пользователей: органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров.