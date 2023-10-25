В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставляет технику и оборудование для транспортных и других предприятий во всех регионах, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. Несколько лет назад на предприятии создали цифровой архив на базе Directum RX объемом свыше 400 тыс. документов. Использование еще и долговременного хранилища позволит компании полностью отказаться от полок с бумагой и при этом гарантировать юридическую значимость документов 75 и больше лет. Проект, как и в прошлый раз, реализует компания «Акелон» — генеральный партнер вендора. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Работать с цифровым долговременным архивом гораздо удобнее и дешевле, чем с бумажным: система сама следит за неизменностью содержания, целостностью комплекта, проставляет метки доверенного времени, уведомляет архивиста, если срок истекает. Сервис разгружает оперативные архивы других систем и позволяет быстро найти необходимую информацию, например, делать выписки.

«Решение работает с любыми классами информационных систем, будь то ERP, CRM или ECM. Долговременный архив собирает и аккумулирует в себе контуры по всем системам, — сказал Сергей Шорин, руководитель отдела продаж «Акелон». — Наша цель — запустить решение с определенным объемом связей в промышленную эксплуатацию до конца года, и в дальнейшем мы начнем масштабировать и подключать все новые системы».

***

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.