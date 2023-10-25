Softline помогла компании «Балтика» внедрить ITSM-систему SimpleOne

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, выступил партнером пивоваренной компании «Балтика» по переходу на российскую ITSM-систему SimpleOne.

В ходе импортозамещения в компании «Балтика» возникла необходимость в замене системы автоматизации ИТ-процессов. Компания Softline уже внедряла и модернизировала предыдущую систему заказчика – ServiceNow. Учитывая положительный опыт работы, «Балтика» вновь обратилась за экспертизой во внедрении к Softline.

Главным требованием заказчика к новой ITSM-системе было российское происхождение решения и сохранение всей функциональности предыдущего продукта. Специалисты Softline составили шорт-лист подходящих под запрос систем, среди которых было выбрано решение вендора SimpleOne.

«Балтика» является пивоваренной компанией с 8 заводами на территории России, из-за чего следуют большие нагрузки на Service Desk. Предложенное решение идеально работает в такой среде, при этом быстро настраивается и кастомизируется. По этим причинам компания сделала выбор в его пользу.

Чтобы отработать на практике критичные для клиента требования, был проведен пилотный проект. Команда Softline развернула систему в тестовом режиме, после чего ИТ-специалисты «Балтики» убедились в том, что все их пожелания реализуемы на базе SimpleOne ITSM.

Далее Softline организовала внедрение, которое состояло из нескольких этапов. На первом было проведено обследование предыдущей системы, изучение текущих практик управления ИТ, применяемых заказчиком.

На втором этапе типовая конфигурация решения SimpleOne была доработана в соответствии техническим заданием «Балтики». Были внедрены процессы управления инцидентами и каталог услуг, настроен портал самообслуживания и структура CMDB, разработаны основные справочники и интеграция с другими системами. Также была создана инструкция для пользователей системы.

На финальном этапе проводилась опытная эксплуатация ITSM-решения SimpleOne, в ходе которой специалисты «Балтики» убедились в корректной работе внедренного продукта и приняли решение запуска в промышленную эксплуатацию. Все работы были произведены удаленно и в рамках установленных заказчиком сроков благодаря использованию широкого набора инструментов платформы SimpleOne.

«Компания Softline показала хороший результат, выполнив переход в срок и практически бесшовно. Корректная и качественная работа привлеченных специалистов позволила избежать простоев и привести решение в соответствие со всеми требованиями. В будущем мы планируем развивать систему, добавляя туда новый функционал для бизнес-пользователей. Также мы видим перспективы адаптации решения под другие, смежные с ИТ процессы, благодаря широкому функционалу продукта SimpleOne», – отметил Максим Казанцев, начальник отдела бизнес-сервиса Дирекции ИТ пивоваренной компании «Балтика».

«Мы уже много лет занимаемся внедрением ITSM-систем, и за это время развили высокий уровень экспертизы у специалистов Softline, в том числе сертифицированных. В рамках этого проекта команда Softline стала “единым окном” для заказчика, забрав на себя коммуникацию с вендором, сопровождение и усовершенствование системы в будущем. Быстроменяющиеся бизнес-процессы внутри клиента требуют оперативных действий для расширения функциональности и адаптации системы под новые реалии, поэтому у нас впереди ещё много интересных задач», – сказал Алексей Лыков, руководитель направления ITSM в Softline.

«Решение SimpleOne ITSM базируется на нашей собственной low-code-платформе, что делает возможной реализацию сложных и нестандартных бизнес-требований, открывает опцию миграции с других систем без потери функциональности. Рады видеть подтверждение этому в виде отличного результата внедрения в пивоваренной компании “Балтика”», – отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.