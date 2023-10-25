Сбербанк и «Расчетные решения» продолжают развитие облачного биллинга БРИС ЖКХ в Твери

ООО «Единый расчетно-кассовый центр» перешел на расчеты с использованием технологической платформы БРИС ЖКХ Сбербанка и АО «Расчетные решения» (входит в группу Сбербанка). Об этом CNews сообщили представители АО «Расчетные решения».

Программно-технологический комплекс БРИС ЖКХ – расчетно-информационная система, предназначенная для автоматизации начислений и учета платежей за жилищно-коммунальные услуги и повышения прозрачности отрасли ЖКХ.

Система позволяет учитывать функциональные требования расчетного центра и предоставлять инструмент для оплаты услуг ЖКХ. БРИС ЖКХ помогает сократить время расчетов, повысить их точность и начать формировать платежные документы в электронном формате.

В августе 2023 г. ООО «ЕРКЦ» сформировал и направил жителям города Твери единый платежный документ с включенными в него услугами холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь водоканал». Эту квитанцию можно получить как на бумажном носителе, так и в электронном виде в личном кабинете пользователя или в мобильном приложении БРИС ЖКХ.

Для реализации данного проекта технические специалисты АО «Расчетные решения» произвели доработки системы под индивидуальные требования заказчика. Были переработаны реестры начислений для сборщиков, синхронизированы алгоритмы формирования единого платежного документа (ЕПД), произведена доработка ЕПД с целью обеспечения отображения данных внешних расчетов, включая формат XML, внедрены алгоритмы автоматической загрузки данных показаний приборов учета и выгрузки данных в ГИС ЖКХ. В общей сложности эти улучшения затронули более 200 тыс. лицевых счетов потребителей в Твери.

«Мы рады, что наш облачный биллинг продолжает функциональное развитие в Твери и к системе подключаются новые поставщики услуг ЖКХ. БРИС ЖКХ отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к ИТ-решениям. Система сочетает в себе высокую производительность, многофункциональность и удобство. БРИС ЖКХ позволяет по-новому организовывать процесс расчетов за коммунальные услуги, обеспечивая прозрачность и доступность получения информации жителям региона», - сказал Владимир Карпушкин, генеральный директор компании «Расчетные решения».

«Единый платежный документ дает жителям города Твери возможность упростить получение данных о своих начислениях и сделать удобной оплату жилищно-коммунальных услуг» – сказал генеральный директор ООО «Тверь водоканал» Андрей Радченко.

«Оплата жилищно-коммунальных услуг – неотъемлемая составляющая жизни любого человека. В реализации проекта мы, благодаря современным технологическим решениям, предоставляемым системой БРИС ЖКХ, получили удобный инструмент бесшовного цикла начисления и приема оплат как для расчетного центра, так и для конечных пользователей – предприятий ЖКХ и жителей Тверского региона» - отметил Андрей Большаков, врио генерального директора ООО «ЕРКЦ» Тверской области.

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АО «Расчетные решения» — дочерняя структура ПАО Сбербанк, предоставляет отечественные комплексные решения в области информационных технологий для органов государственной власти, а также для муниципальных и частных компаний по организации безналичной системы оплаты с созданием полноценной инфраструктуры в различных социальных сферах. Компания включена в Реестр ИТ-компаний Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Основные направления разработки программного обеспечения: цифровой профиль гражданина, ИТ-решения для транспортной отрасли, цифровизация жилищно-коммунального хозяйства, технологические решения для оплаты школьного питания.

ПАО Сбербанк — российский банк. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает около 14 тыс. точек обслуживания.