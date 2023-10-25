Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях.

Интеллектуальная платформа под названием Promobot Nested Chat была создана компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой систему разговорного искусственного интеллекта, основанную на технологиях машинного обучения. Эта платформа позволяет создавать цифровых помощников, которые автоматизируют процессы записи, бронирования, отвечают на вопросы и помогают новым сотрудникам осваиваться в компании. Она также предоставляет возможность отвечать на вопросы пользователей на различных веб-сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Один из первых чат-ботов, созданных на основе этой платформы, является гидом в музее. Он помогает посетителям выбрать интересующие экскурсии, отвечает на разнообразные вопросы и позволяет записаться на экскурсии в соответствии с расписанием. На данный момент первая версия этого разработанного решения уже работает с посетителями в одном из музеев в Перми.

«С 2015 г. разрабатываем диалоговые системы и инструменты общения между роботом и человеком. Банки, ритейлеры, госорганизации и малый бизнес хотят использовать наши разработки на своих онлайн ресурсах. Готовы к использованию и выводу на рынок. Телеком-операторы и банки заинтересованы», – сказал Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот».

По словам разработчиков, одним из ключевых вопросов в создании продукта, стала возможность подключения различных периферийных устройств и каналов к системе. Благодаря разработанной API, решение позволяет другим приложениям взаимодействовать и обмениваться данными с диалоговой системой. Доступна интеграция с облачными системами и с популярными мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), умными колонками («Яндекс», Amazon Echo, Google Nest Mini), CRM-системами (Bitrix), что позволило продукту стать доступным для массового использования. Основным преимуществом цифровых помощников является: отсутствие жестких сценариев, фокус пользователя на достижении конечной цели, а также одновременное распознавание сущностей в одном запросе, что приближает общение к естественному языку.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г, в Перми. В том же году компания стала резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.