МТС начала готовить специалистов в области цифровой моды

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запускает всероссийскую образовательную программу по цифровой моде на онлайн-платформе «Поколение М». За короткий срок школьники получат базовые навыки дизайнера цифровой одежды, освоят технологии 3D-моделирования и узнают, как с помощью искусственного интеллекта МТС генерировать в нейросети различные элементы дизайна. По итогам обучения участники создадут собственную виртуальную модную коллекцию, а лучшие работы будут выпущены в коллаборации с популярным фэшн-брендом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-курс на образовательной платформе «Поколение М» разработан командой MTS AI и экспертами фэшн-индустрии с учетом современных тенденций в моде и цифровых технологий. Программа курса охватывает различные аспекты цифровой моды, включая создание виртуальной одежды, обуви и аксессуаров в профессиональных программах по моделированию. Школьники научатся работать с трехмерными моделями, кастомизировать идентичные копии существующих тканей, освоят виртуальную примерку одежды на разные типы фигур, а также узнают, как применять возможности нейросетей на базе искусственного интеллекта МТС в создании уникальных графических элементов.

По итогам прохождения курса юные диджитал-дизайнеры смогут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию виртуальной капсулы мерча для МТС. Жюри, в состав которого входят представители индустрии моды и эксперты экосистемы МТС, оценят творческий потенциал и оригинальность каждого проекта. Лучшие работы будут выпущены в производство в коллаборации с молодежным фэшн-брендом. Капсульную модную коллекцию, созданную победителем, можно будет приобрести в флагманских магазинах МТС.

«В цифровой эпохе, где искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей жизни, MTS AI не только является технологическим лидером в этой области, но и отвечает вызовам будущего, готовя специалистов в области цифровой моды. Запуск бесплатного курса - это наш вклад в формирование образовательного пространства, способного подготовить компетентных и амбициозных ИТ-специалистов. Создание диджитал-одежды имеет ряд преимуществ, которые мы стремимся распространить среди будущего поколения: это экономит время и позволяет потреблять меньше материалов, что в свою очередь сокращает потребность в физическом производстве, транспортировке и связанных с этим выбросом углекислого газа. Это важный шаг в экологической стратегии и подтверждение нашего стремления к устойчивости и ответственности перед окружающей средой. Мы уверены, что этот курс станет мощным стимулом для детей, вдохновив их на творчество, инновации и создание устойчивого будущего», - сказал технический директор MTS AI Дмитрий Буланцев.

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«Поколение М» — образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пройти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем.

MTS AI — дочерняя компания МТС в области искусственного интеллекта. Создана в 2017 г. Специалисты MTS AI разрабатывают решения на базе нейросетей, компьютерного зрения, обработки и синтеза естественного языка для компаний экосистемы МТС, а также для внешних заказчиков. MTS AI включает в себя акселератор для DeepTech-стартапов и венчурный фонд, инвестирующий до $10 млн в потенциальных лидеров рынка. Также компания предоставляет услуги в области консалтинга и разработки ИИ-решений.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.