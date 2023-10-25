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Modus запустил новую облачную BI-платформу Modus BI Cloud

Компания Modus 25 октября выпустила новую BI-платформу для малого и среднего бизнеса Modus BI Cloud. Базовая версия бесплатна для пользователей.

Продукт предназначен для визуализации и аналитики данных и построен полностью на облачной архитектуре.

«Мы провели исследование и заметили, что на рынке российской бизнес-аналитики крайне мало простых и функциональных low-code продуктов с невысокой стоимостью. С уходом иностранных систем, типа Power BI, вопрос стоит достаточно остро – ниша освободилась, а решений не хватает. Малый и средний бизнес вынужден нанимать аналитиков, пользоваться своими разработками или покупать дорогие on-premise решения. Мы надеемся, что наш новый продукт поможет решить эту проблему», – рассказывает генеральный директор Дмитрий Иванов.

О продукте Modus BI Cloud

Modus BI Cloud – это облачная BI-платформа, которую компания разрабатывает для малого и среднего бизнеса. Пользователь взаимодействует с системой в режиме low-code – можно создавать отчеты, дашборды и аналитические панели любой сложности без навыков программирования. Платформа не требует разворачивания на ресурсах заказчика, для старта работы нужна только регистрация в системе.

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Готовый дашборд в Modus BI Cloud

Данные комбинируются из различных источников: как из файлов, которые аналитик загружает в систему, так и напрямую из сервисов клиента, например, 1С или Google.Таблиц - для этого в системе разработаны готовые коннекторы.

Информация отображается на дашборде с помощью 30 видов визуализаций, включая геокарты и изображения с видеокамер через технологию i-frame. Каждый график или диаграмму можно настроить вручную, например, через интерфейс поменять цвет, или доработать кодом.

Пользователю будут доступны режимы drill-up, drill-down и drill-through – при клике на визуализацию можно «проваливаться» и детализировать данные или, наоборот, подняться на более высокий уровень агрегации данных.

Modus BI Cloud разрабатывался с учетом специфики малого и среднего бизнеса. Этому сегменту важно, чтобы с продуктом было легко работать, не зная языков программирования и не нанимая отдельного специалиста, чтобы можно было быстро стартовать и иметь широкий функционал, но при этом, часто имея ограниченный бюджет на IT-решения.

Поэтому особенность продукта в том, что в система дружественна к пользователю и построена в режиме low-code – это удобно, если нужно быстро настроить дашборд и нет времени на обучение. Также пользователям всегда доступна техподдержка и открытая база знаний.

Архитектура

Архитектура Modus BI Cloud спроектирована специально для малого и среднего бизнеса. Как правило, в таких компаниях немного (обычно – до пяти) источников данных. В базовой версии система работает с 3-мя типами источников:

  • информационные базы любых конфигураций «1С:Предприятия»;
  • различные СУБД;
  • подгруженные в систему файлы Excel и Google. Таблиц.

Данные из источников подготавливаются и попадают в облачное хранилище.

Для составных наборов данных используется удобный графичеcкий интерфейс Workflow.

Например, нужно связать данные планов продаж в Excel и фактов продаж, которые ведутся в «1C:Предприятие». Для этого пользователь создадает набор данных «План продаж» и загружает его из Excel, аналогично поступает с набором «Факт продаж», подключившись к данным . Далее выводит новый набор данных, в котором пользователь связывает данные продаж с данными планов, настроив графическую схему.

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Графический интерфейс Workflow

Графический интерфейс создания подключения также интуитивно понятен. Пользователь указывает тип подключения, адрес размещения информационной базы, загружает файл или указывает ссылку на файл в облачном хранилище.

Если нужно подключить базу данных «1С:Предприятия», то в системе есть коннектор, который устанавливается в виде расширения и предоставляет http-интерфейс для выполнения запросов.

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Modus BI Cloud хранит витрины данных в СУБД, а исходники, на основании которых строятся витрины - в отдельном внутреннем защищенном хранилище. Это повышает скорость работы и обеспечивает безопасность данных.

Пользователи без навыков программирования смогут строить разнообразные витрины данных в режиме Self-Service и визуализировать информацию в виде отчетов, таблиц, графиков – в общей сложности используются 30 визуальных компонентов.

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Интерфейс готового дашборда

История разработки и планы

Продукт разрабатывался с начала 2023 года, и уже в июле стартовало бета-тестирование основного функционала в закрытой группе. Затем Modus BI Cloud дорабатывался под пожелания пользователей и 25 октября вышел на рынок.

Зарегистрироваться и попробовать продукт можно здесь https://modusbicloud.ru/

А 26 октября в 12:00 состоится вебинар-презентация, где спикеры компании подробно расскажут о функционале платформы, ее особенностях и отличиях от on-premise продуктов. Зарегистрироваться на вебинар можно здесь https://novaya-analitika-modusbicloud.modusbi.ru/

«Мы стартуем с базовой версией, но на ней не останавливаемся. В будущем планируем поэтапное развитие продукта: подключим облачный ETL, разовьем систему коннекторов, усовершенствуем ролевую модель доступов к данным. У нас сложная, но интересная задача – сделать облачную бизнес-аналитику максимально понятной, одинаково удобной и доступной как для маленького ИП по продаже пиццы, так и для крупной корпорации», – комментирует Исполнительный директор Кирилл Кузнецов.

erid:Kra243EWsРекламодатель: ООО «БИАЙ ПРОДАКШН»ИНН/ОГРН: 7725495427/ОГРН 1187746698204Сайт: http://www.modusbi.ru/

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