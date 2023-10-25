Calltouch стал платформой омниканального маркетинга

Участник рынка коллтрекинга объявил о смене позиционирования — Calltouch теперь платформа омниканального маркетинга для решения всего стека задач от привлечения клиентов до аналитики эффективности.

«В прошлом году практически все компании столкнулись с падением охватов, ограничением инвентаря и снижением лидопотока. Мы проанализировали, чего не хватает на рынке, и запустили инструменты для привлечения клиентов и реактивации базы. Сначала протестировали их на своей компании — это помогло нам увеличить выручку даже в турбулентное время – потом осознали, что у Calltouch есть все маркетинговые, рекламные и аналитические инструменты. Так и пришло понимание, что Calltouch перестал быть «просто коллтрекингом» и превратился в платформу омниканального маркетинга. Мы — full-service и проходим с клиентом весь путь — от формирования спроса до создания устойчивого контакта», — сказал Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch.

Для выявления потребностей бизнеса Calltouch провел глубинные интервью с клиентами, которых к тому моменту уже было более 40 тыс. Оказалось, многие бренды тратят больше денег на привлечение нового трафика, при этом не используют кросс-продажи или не работают с текущей базой. Этот понимание помогло связать все маркетинговые активности с customer journey.

«Мы посмотрели на боли, которые возникают у маркетолога на каждом этапе воронки, а также на решения, которые эти боли могут закрыть. И разделили все наши инструменты, а их у нас уже более 30, на три блока – привлечение, конверсия и аналитика», — сказала директор по маркетингу Calltouch Виктория Одинцова.

Calltouch становится единым окном для маркетолога, где можно запускать программатик-рекламу, экспериментировать с SMS-рассылками, контролировать работу отдела продаж, повышать конверсию сайта с помощью кастомизированных виджетов и отслеживать результаты. Также платформа помогает анализировать весь путь клиента, воронку продаж и автоматизировать отчетность по более чем 30 бизнес-метрикам с детализацией.

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Calltouch – это платформа омниканального маркетинга. За 11 лет работы компании доверились более 40 тыс. клиентов из 110 городов России и ближнего зарубежья. Это единое окно, которое позволяет оптимизировать работу бизнеса по всем этапам пути клиента: привлечь новых клиентов, увеличить конверсию на сайте на каждом из этапов взаимодействия, проанализировать эффективность рекламы, оценить работу менеджеров и оперативно оптимизировать бизнес-процессы.