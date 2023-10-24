Завершено внедрение полномасштабной системы автоматизации солезавода «Варница» в Калининградской области

Завершен заключительный этап внедрения АСУ ТП солезавода «Варница» (Калининградская область) в рамках масштабного проекта по производству высококачественной соли из солевого раствора. Произведено расширение системы в части автоматизации турбоагрегата энергоцеха предприятия. Об этом CNews сообщили представители компании КРУГ.

В состав комплекта оборудования АСУ ТП турбоагрегата энергоцеха входят: шкаф управления турбоагрегатом; шкаф управления электроприводами; шкаф распределительный; шкаф питания.

Автоматизированная система управления технологическими процессами солезавода «Варница» поэтапно внедрена на базе российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000 (ПАК ПТК КРУГ-2000). Все АРМ оперативного персонала функционируют под управлением SCADA КРУГ-2000. Требуемую точность привязки системного времени всех абонентов к единому астрономическому времени обеспечивает сервер единого времени TimeVisor.

АСУ ТП обеспечивает координированное управление оборудованием главного производственного корпуса и энергоцеха во всех предполагаемых режимах: пуски, режимы работы на заданных параметрах, переходные режимы, остановки. Внедрение полномасштабной системы автоматизации позволяет объединить несколько подсистем, тем самым обеспечить контроль и управление всем оборудованием завода из одного центра управления.

В рамках этого большого проекта компанией «КРУГ» выполнены следующие работы: разработка проектно-конструкторской документации; сборка, комплектация и поставка серверных шкафов (2 шт.), шкафов управления (13 шт.), силовых шкафов (более 50 шт.), шкафов управления приводами (7 шт.) и пультов оператора серии КОНСЕРГО (8 шт.); разработка алгоритмов защит и блокировок; инжиниринг, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы.

Благодаря принятому на этапе проектирования решению руководства солезавода использовать российский ПАК ПТК КРУГ-2000, данная АСУ ТП не подвержена рискам отказа в сопровождении и в дальнейшем развитии после ввода в эксплуатацию в связи с санкциями ряда западных стран.

ПАК ПТК КРУГ-2000 внесен в реестры отечественной промышленной (постановление Правительства России №719 от 25 июля 2015 г.) и радиоэлектронной ( постановление Правительства России №878 от 10 июля 2019 г.) продукции Минпромторга России, а также в реестр программно-аппаратных комплексов (ПАК) Минцифры России. Специализированное программное обеспечение SCADA КРУГ-2000, система реального времени контроллера (СРВК) и др., входящее в состав комплекса, внесены в реестр отечественного ПО Минцифры России.

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Солезавод «Варница» в Калининградской области готов к пуску в промышленную эксплуатацию. Соляной раствор, получаемый в результате расширения подземного хранилища газа ПАО «Газпром», перерабатывается в чистую соль для пищевого и промышленного потребления, дополнительно будет производиться строительный гипс. Очищенная вода повторно направляется на размыв газовых хранилищ, за счет чего снижается экологическая нагрузка и сохраняется баланс артезианской воды. Планируемая мощность производства – более 400 тыс. тонн продукции в год.