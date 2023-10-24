Впервые в одном из российских регионов доля безналичных транзакций достигла рекордных 90%

По данным «Эвотора», доля безналичных транзакций в розничном малом бизнесе выросла за год с 66% до 71% в сентябре 2023 г. Доля торгово-сервисных предприятий, принимающих безналичную оплату, увеличилась с 76 до 78%. Впервые доля безналичных транзакций достигла 90% в Ненецком АО (в сентябре 2022 года ― 85%).Доля безналичных операций в Москве выросла с 78 до 79%, в Санкт-Петербурге ― с 74 до 79%. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

В то же время значительно увеличилось проникновение безнала в регионах, где наличная оплата традиционно доминировала. Например, в Севастополе ― с 47 до 53%, в Крыму ― с 41 до 47%, Чечне ― с 23 до 45%, Дагестане ― с 32 до 41%.

Доля безналичных транзакций растет в большинстве сегментов малого бизнеса. Самый высокий уровень проникновения сохраняется в бьюти-индустрии, розничной торговле, общепите: например, в спа-салонах и барбершопах ― 86%, салонах красоты ― 84%, кофейнях ― 83%, цветочных магазинах ― 81%.

Исследование «Эвотора»

При этом, использование безнала растет и в тех отраслях бизнеса, где обычно чаще платят наличными деньгами. Так, за год доля безналичных транзакций в турагентствах выросла с 48 до 53%, в предприятиях, оказывающих ритуальные услуги, ― с 35 до 44%, в алкогольных магазинах ― с 36 до 37%.

Как правило, средний чек с безналичной оплатой в большинстве сегментов всегда выше, чем наличными ― на 5-30%. В сфере услуг и общепите это также связано с включением чаевых в чек. Исключения здесь ― предприятия ритуальных услуг, несетевые АЗС, автосервисы и шиномонтажные, магазины автотоваров, киоски стрит-фуда, табачные лавки.

Исследование «Эвотора»

«Проникновение безнала в малом и среднем бизнесе сейчас растет за счет увеличения количества транзакций: все чаще мелкие покупки оплачиваются картой или QR. Но в денежном выражении доля безнала за год не изменилась, во многом это связано с желанием бизнеса экономить на комиссиях банкам за крупные продажи ― сказал Александр Расторгуев, директор по развитию платежных сервисов «Эвотора». ― Тем не менее, в этом году мы увидели активный рост доли безнала в тех сегментах бизнеса и регионах, где ранее безраздельно доминировала наличная оплата. В первую очередь, это запрос со стороны клиентов, которые отказываются от наличности в повседневных тратах. Трендом этого года стало мощное развитие QR-оплаты в малом бизнесе. Второй важный тренд этого года ― изменение на рынке оборудования для приема безналичной оплаты. С уходом Ingenico на российском рынке появилось много новых устройств: как обычных банковских терминалов, так и онлайн-касс 2-в-1, которые используются для приема оплаты по карте или смартфоном. У бизнеса появилось больше альтернативных доступных устройств».

Безналичные выплаты

В будущем получат развитие и безналичные выплаты населению. Первый шаг здесь ― обязательные безналичные выплаты населению при скупке металлолома с 1 октября 2023 г. Но этот формат будет востребован и в других видах бизнеса: ломбарды, закупка дикороссов и с/х-продукции.

Растет использование QR-оплаты

По данным «Эвотора», общее количество транзакций и число точек, использующих QR-оплату (SberpayQR), за год увеличилось более чем в два раза.

В малом бизнесе активнее всего используют QR-оплату от Сбербанка, по данным «Эвотора», используют в магазинах «у дома», кофейнях, киосках стрит-фуда, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области.

В мае 2023 г. оплата по СБП была интегрирована с «Эвоторами» и сразу же стала пользоваться огромным спросом ― с июня по сентябрь 2023 г. количество транзакций по СБП выросло в 10 раз. С одной стороны, и покупатели уже привыкли к этой форме оплаты. С другой ― QR oт СБП экономически более выгоден для бизнеса, чем торговый эквайринг, по размеру комиссии. Кроме того, предпринимателям не нужно арендовать или покупать дополнительное оборудование. Есть сервисы, с которыми можно принимать платежи через СБП на расчетный счет в любом банке России и не ограничиваться только списком банков- доверенных агентов СБП.

Методика

Для анализа использовались данные более 980 тыс. смарт-терминалов «Эвотор», используемых в 29 тыс. населенных пунктах России. Доля безналичных транзакций рассчитывалась по соотношению чеков с безналичной оплатой в общем количестве пробитых чеков за период с сентября 2022 г. по сентябрь 2023 г.

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ИТ-компания «Эвотор» — экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 980 тыс. смарт-терминалов «Эвотор». В магазине приложений «Эвотор.маркет» представлено более 850 сервисов для бизнеса. Облачные технологии помогают вести товарный учет, организовать онлайн-продажи и доставку, маркировать товар, привлекать клиентов, принимать безналичные платежи и т.п. Процессинговая платформа «Эвотор.PAY» позволяет подключать эквайринг на точку онлайн, без визита в банк. Каждый четвертый предприниматель в России работает на «Эвоторе».