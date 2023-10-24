ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет»

Эксперты «Инфотекс» и «Открытой мобильной платформы» провели исследования и подтвердили совместимость и корректность установки, функционирования и обновления продуктов ViPNet Client 4U, ViPNet PKI Client на платформе «Аврора центр» и их совместимость с корпоративным магазином доверенных приложений «Аврора маркет».

«Аврора центр» – это UEM-решение, которое позволяет управлять устройствами и жизненным циклом приложений на ОС «Аврора», Android и Linux. «Аврора центр» повышает безопасность и снижает затраты на администрирование парка корпоративных устройств и приложений.

ViPNet Client 4U – клиентское приложение, обеспечивающее унифицированный защищенный удаленный доступ к пользовательским, корпоративным и облачным ресурсам посредством шифрованного на алгоритмах ГОСТ канала.

ViPNet PKI Client – универсальное модульное приложение для работы в инфраструктуре открытых ключей, основными функциями которого являются генерация ключей электронной подписи (ЭП), формирование и проверка ЭП, шифрование данных и организация защищенных TLS-соединений.

«Сотрудничество «Инфотекс» и «Открытой мобильной платформы» – это многолетняя продуктивная работа. Мы не только проводим тестирование корректной совместной работы наших продуктов, но и обмениваемся экспертизой, чтобы наши разработки были удобны пользователям и обеспечивали ту степень безопасности, на которую они рассчитывают, выбирая ViPNet и ОС «Аврора». Рады отметить возрастающий интерес к российскому UEM-решению. Коллеги из «Открытой мобильной платформы» предлагают продукт, который позволяет мигрировать с зарубежных EMM-систем и строить независимую и доверенную мобильную среду. При активном участии компаний-партнеров они оперативно реагируют на потребности рынка и предлагают актуальную функциональность в своих продуктах и сервисах», – отметил Николай Смирнов, директор по продуктам «Инфотекс».

«С помощью системы «Аврора центр» компании могут контролировать цикл выпуска приложений внутри своей организации, самостоятельно производить внутренние тесты конкретных версий приложений на выделенных пользователях и осуществлять установку этих приложений на нужные группы устройств. С целью обеспечения безопасности и совместимости решений «Аврора центр» и ViPNet, мы провели совместное тестирование ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client. В результате администраторы парков устройств могут получать новые версии продуктов с уверенностью в совместимости данных решений», – сказал Александр Конин, ведущий менеджер продукта «Аврора центр».