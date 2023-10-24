UserGate и «Траектория технологий» модернизировали ИТ инфраструктуру НТЦ ЕЭС

Российский разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Траектория технологий» обеспечили защиту и модернизацию ИТ-инфраструктуры НТЦ ЕЭС во всех офисах заказчика – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Цель проекта – замена морально устаревшего оборудования и защита объединенной ИТ-инфраструктуры заказчика.

Специалисты «Траектории технологий» в интересах НТЦ ЕЭС провели анализ отечественных разработок в сфере сетевой безопасности. В результате был выбран комплекс решений UserGate. В рамках проекта по внедрению решения UserGate специалисты «Траектории Технологий» выявили и оформили детальные потребности заказчика, разработали техно-рабочий проект, включающий описание архитектуры решения, его конфигурации и функциональности. Кроме того, была выполнена поставка необходимого оборудования и ПО, а также проведены монтажные и пусконаладочные работы на всех объектах НТЦ ЕЭС, составлена исполнительная и эксплуатационная документация, проведена опытная эксплуатация с последующим переводом инфраструктуры в полноценный режим работы. На протяжении всех этапов проекта специалисты UserGate оказывали оперативную консультационную поддержку.

«UserGate NGFW – это межсетевой экран следующего поколения, который защищает сеть от различных киберугроз, таких как вредоносные приложения, скрипты, атаки на основе поведения и аномалий. UserGate также позволяет фильтровать интернет-контент, который используют пользователи, и блокировать опасные или нежелательные сайты. UserGate имеет простой и понятный веб-интерфейс, который позволяет легко настраивать и управлять политиками безопасности, а также отслеживать и анализировать события в сети. UserGate также имеет хорошую производительность и низкое энергопотребление, что снижает расходы на обслуживание и эксплуатацию», – отметила менеджер по работе с партнерами UserGate Полина Шутенко.

«Переход на новое решение всегда сопряжен с трудностями, так как требует адаптации к другой логике и интерфейсу продукта, а предыдущий опыт не всегда может быть применим. Наш проект не стал исключением из этого правила. На этапе внедрения и опытной эксплуатации мы столкнулись с рядом особенностей и нюансов выбранного решения. Все возникшие вопросы оперативно решались совместно со специалистами ООО «Траектории технологий» и производителем продукта UserGate. Благодаря этому наша инфраструктура работает стабильно и полностью соответствует нашим потребностям. Мы довольны результатами проекта и благодарим всех участников за профессионализм и сотрудничество, – сказал Борис Симбирцев, начальник отдела поддержки информационных технологий НТЦ ЕЭС.

«Большая часть моего опыта в области информационной безопасности связана с реализацией продуктов зарубежных вендоров. Однако в последние годы я стал уделять больше внимания решениям отечественных разработчиков. На рынке информационной безопасности существует много продуктов с ограниченными возможностями, но я наблюдаю, как некоторые российские производители демонстрируют значительный прогресс в расширении ассортимента и повышении качества своих продуктов, – сказал Алексей Синельников, руководитель группы интеграционных сервисов компании «Траектория технологий». – Продукты UserGate, по моему мнению, отличаются высокой зрелостью и проработанностью среди всех отечественных решений в своей нише рынка информационной безопасности. Они обладают широким функционалом, высокой производительностью и надежностью, а также соответствуют самым современным требованиям и стандартам в области защиты информации. Я считаю, что решения UserGate являются оптимальным выбором для обеспечения информационной безопасности как для корпоративных, так и для частных клиентов».

НТЦ ЕЭС внедрил межсетевые экраны, реализованные на аппаратной платформе UserGate, для защиты периметра своей сети и серверов, обслуживающих сайты и веб-приложения, настроил политики безопасности для разных групп пользователей и устройств, используя интуитивно понятный веб-интерфейс UserGate. Также получил доступ к отчетам и статистике по трафику, приложениям, угрозам и другим показателям.

По результатам реализации проекта заказчик отметил значительное улучшение защищенности инфраструктуры, выраженное в улучшении наблюдаемости сетевой активности, снижении количества обращений к потенциально опасным ресурсам и их своевременной блокировке, гибком управлении доступом к приложениям и сервисам, снижающем риск потенциального заражения активов внутри сети. Кроме того, задействование большого количества функциональных возможностей межсетевого экрана нового поколения не отразилось на производительности и надежности сети благодаря высокой скорости и качеству работы межсетевых экранов UserGate.