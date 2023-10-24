«Т плюс» начала использовать искусственный интеллект для предотвращения инцидентов на ТЭЦ

Компания «Т плюс» развернула систему предиктивной аналитики в 7 филиалах, расположенных в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах, на базе российской цифровой платформы для управления производством ZIIoT, разработанной ГК «Цифра». Предиктивная аналитика позволяет минимизировать риски поломок и остановов оборудования. Благодаря искусственному интеллекту уже удалось предотвратить три инцидента на ТЭЦ «Академическая», которые могли бы суммарно вывести станцию из строя на 24 часа. В результате компания не поставила бы в сеть 5,5 млн кВт*ч электричества и не отпустила потребителям 3360 Гкал тепла.

Основой решения стала разработанная в ходе проекта на базе платформы ZIIoT система управления производственными данными (СУПД), которая осуществляет сбор, обработку, хранение технологических данных и их представление в едином информационном пространстве. На базе СУПД на электростанциях развернут модуль прогностики. На ТЭЦ «Академическая» уже началась эксплуатация системы. В остальных филиалах идет настройка и обучение математических моделей оборудования. Разработанная система предназначена для автоматизации мониторинга и диагностики развития неисправностей, отклонений в режимах работы электростанций, а также прогнозирования технического состояния газовых и паровых турбин, котлоагрегатов, вспомогательного оборудования и оборудования электрического хозяйства ТЭЦ. В ходе проекта создан диагностический центр для обслуживания ТЭЦ «Т плюс» с перспективой масштабирования на уровне инфраструктуры всей компании.

Модуль прогностики основан на эталонных моделях работы оборудования в разных условиях и при различных режимах. Модели строятся с использованием нейросетей и результатов анализа данных о работе энергообъекта и постоянно соотносятся с информацией, поступающей в реальном времени. Для этого на основном (котлы, турбины) и вспомогательном (например, насосы) оборудовании ТЭЦ установлено около 8,5 тыс. разных датчиков, которые анализируют состояние и работу каждого элемента станции. Собранные платформой ZIIoT показатели попадают напрямую в систему прогностики. А она, в свою очередь, сигнализирует оперативному персоналу о разных отклонениях.

«Модуль предиктивной аналитики контролирует динамику изменения индексов технического состояния агрегатов, степень отклонения параметров агрегатов от нормативных значений. Резкое изменение индекса технического состояния позволяет с высокой вероятностью предсказать приближающийся отказ агрегата, а превышение допустимого отклонения тех или иных параметров позволяет определить узел и причину, вызывающую отказ. Система помогает экономить время на выявление проблемы и не допустить поломок и остановов», — сказал заместитель генерального директора – главный инженер «Т плюс» Денис Уланов.

«Созданная система прогностики – часть масштабного проекта по цифровизации бизнеса «Т плюс». На следующих этапах предполагается разработать систему управления производственными данными теплового узла, которая объединит управление генерацией и транспортировкой теплоэнергии, прогностику, цифровые двойники станций в единую централизованную систему управления производством», – сказал директор по цифровизации и информационным технологиям «Т плюс» Борис Макевнин.

«В ходе проекта мы создали интеграционное решение на платформе ZIIoT, решающее задачу подбора наиболее оптимальной модели управления ТЭЦ и обеспечивающее заблаговременное выявление потенциальных дефектов. Созданная система предиктивной аналитики на «Т плюс» основана на российских программных решениях, легко интегрируется со смежными ИТ-системами предприятия и быстро масштабируется на новые объекты. Разработанное совместно со специалистами «Т плюс» решение может быть использовано как эталонный отраслевой стандарт», – отметил генеральный директор «Цифры» Сергей Емельченков.