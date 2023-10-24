Sitronics KT приступила к созданию ЕИС для Гатчинского района Ленобласти

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) создаст единую информационную систему для Гатчинского района, являющегося административным центром Ленинградской области. Соответствующее соглашение было подписано с администрацией муниципального образования.

Система предназначена для информационно-аналитической поддержки принятия решений деятельности главы муниципального образования Гатчинского муниципального района, местной администрации, а также для обеспечения взаимодействия с жителями и организациями района. Подписан контракт на первый этап внедрения ЕИС в Гатчинском районе.

В личном кабинете руководителя будут собираться в удобной форме аналитика по обращениям граждан, контролироваться состояние дорожной инфраструктуры, отображаться различные события, выводится аналитическая и отчётная информация. Цель системы — помочь повысить эффективность работы администрации муниципалитета и получить своевременную обратную связь от местных жителей в одном окне.

Также в рамках проекта организуется электронная приемная в Telegram, чат-бот позволяет ускорить процесс взаимодействия с населением, не требует установки какого-то дополнительного приложения на телефон и делает простым процесс электронного взаимодействия с муниципальной властью для любой возрастной категории населения.

Помимо программных продуктов, в рамках контракта совместно с партнёрами будет поставлено оборудование для сбора и передачи видеоаналитики, предназначенное для установки на городскую технику. Это позволит контролировать состояние дорожных знаков, уличного освещения, состояние асфальта, дорожной разметки и качество уборки снега.

«Мы продолжаем расширять линейку программных продуктов для помощи главам субъектов в реализации государственных задач. В данном решении большое внимание будет уделено работе с обращениями граждан. Благодаря нашей разработке жителям Гатчинского района станет проще общаться с администрацией», — сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.