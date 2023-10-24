Selectel завершил проект по созданию кастомной ИТ-инфраструктуры для компании Go Invest

Selectel, российский облачный провайдер, предоставил кастомную инфраструктуру для российского высокотехнологичного брокера Go Invest. Selectel разработал проект с использованием частного облака, специальной системы проактивного мониторинга и удаленных рабочих столов (VDI). В результате заказчик получил решение, полностью соответствующее требованиям регуляторов и ожиданиям его клиентов по параметрам отказоустойчивости, безопасности и сетевого отклика. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Элементом проекта стал проактивный мониторинг текущего состояния собственного оборудования заказчика, которое мигрировало в дата-центры Selectel с on-premise площадки. Провайдер организовал переезд серверов Go Invest в собственные ЦОД и взял на себя их техническое обслуживание. В рамках сотрудничества выделенная команда инженеров контролирует состояние инфраструктуры в режиме 24/7. Такой подход позволяет получать максимально оперативные оповещения и быстро реагировать на проблемы, что важно для бесперебойной работы клиентских сервисов.

Гиперконвергентная инфраструктура Go Invest расположена в двух дата-центрах — основном и резервном. Надежное высокоскоростное сетевое оборудование обеспечивает необходимый уровень связности и постоянное соединение с ресурсами «Московской биржи» и «СПБ биржи» для получения информации в реальном времени. Дополнительно для выполнения особых требований заказчика к уровню отказоустойчивости было реализовано резервное копирование инфраструктуры.

Помимо собственной инфраструктуры заказчику было необходимо использовать привычное для работы решение — частное облако. Более того, для обеспечения удобной и безопасной работы распределенных команд Go Invest требовались удаленные рабочие столы (VDI). Благодаря накопленной экспертизе, Selectel удалось в сжатые сроки построить необходимую инфраструктуру и передать ее в пользование Go Invest.

«Любой бизнес, связанный с денежными средствами и ценными бумагами клиентов и онлайн-доступом к управлению этими активами, особенно брокерский бизнес, требует высокого уровня доступности и надежности от поставщика инфраструктуры. Качественный клиентский сервис — одна из основополагающих ценностей компании Go Invest. Благодаря Selectel и их уникальным решениям по сервису и мониторингу мы можем быть уверены, что не подведем своих клиентов», — сказал Лев Эпштейн, директор по информационным технологиям, Go Invest.

«Совместно с Go Invest нам удалось построить гиперконвергентную инфраструктуру с максимальным уровнем отказоустойчивости благодаря резервированию на двух площадках и проактивной системе мониторинга‎, — сказал Константин Ансимов, директор по продуктам, Selectel — Проекты такого масштаба демонстрируют опыт Selectel в работе с крупными заказчиками из финансовой сферы. Мы понимаем все требования и ожидания, которые могут возникнуть у клиента на любой стадии проекта, и обладаем необходимыми сертификатами и квалификациями».

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Selectel — российский провайдер ИТ-инфраструктуры. Компания управляет облачной платформой собственной разработки. Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную ИТ-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность. Selectel работает на рынке с 2008 г., на сегодняшний день у компании более 24 тыс. клиентов.

Go Invest — брокер, предлагающий клиентам инвестиционные инструменты российского и международных рынков. Компания предоставляет доступ к площадкам «Московской биржи» и «СПБ биржи», внебиржевому рынку; работает с акциями, облигациями, фондами, фьючерсами, иностранными валютами и драгоценными металлами.