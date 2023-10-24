Россияне стали чаще пользоваться новостными сервисами и мессенджерами

Потребление мобильного интернета с января по сентябрь 2023 г. выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Россияне стали тратить втрое больше трафика на новостные сервисы и в 1,6 раза больше на мессенджеры, показало исследование «Мегафона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

За девять месяцев 2023 г. больше всего мобильного трафика пользователи потратили на социальные сети и мессенджеры, эта категория занимает 39% от всего потребляемого объема. Лидерами роста здесь стали Telegram и WhatsApp, на которые у абонентов уходит на 80% и 50% больше гигабайт, чем в 2022 г.

Следом идут онлайн-кинотеатры, на которые приходится пятая часть всего потраченного трафика. В топ-3 также входят СМИ и новостные сервисы, занимающие 13% от общего потребляемого объема. В 2023 г. абоненты стали тратить на эту категорию в 3,3 раза больше трафика, чем в 2022 г. Положительную динамику здесь обеспечили контентные платформы «Дзен» и «Смотрим.ру», на которые расход мобильного интернета увеличился в четыре и три раза соответственно.

В три раза вырос расход мобильного трафика на сервисы из категории «Навигация», где наибольший прирост показало приложение «2ГИС» (+300% год к году). Также абоненты стали гораздо активнее пользоваться маркетплейсами, за год потребление интернета в этой категории выросло на 65%, а трафик на Wildberries вырос в 4,5 раза.

По данным «Мегафона», самая молодая группа абонентов (17-25 лет) из мессенджеров предпочитает Telegram, где они потребляют 42% от всего трафика (против 18% в WhatsApp), а среди социальных сетей больше всего тратят мобильного интернета в VK — 44% от общего объема в этой соцсети. В то же время старшее поколение (50+) в данном сегменте больше всего трафика тратит на Viber и TikTok.

Повышенный интерес к мессенджерам и тенденция к росту потребления мобильного трафика в целом подтверждается спросом абонентов на соответствующие «Мегасилы» от «Мегафона» — опции для тарифа. В тройку самых популярных «Мегасил» сентября 2023 г. наряду с «Переносом остатков» вошли «Безлимит на мессенджеры» и «Безлимит на соцсети».

Далее в рейтинге наиболее активно подключаемых опций месяца идет «Улучшайзер тарифа», который ежемесячно дает пользователю бонусные гигабайты дополнительно к основному пакету интернета. А завершает топ-5 «Безлимит на видео», который предоставляет абоненту неограниченный интернет на просмотр YouTube и RuTube.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.