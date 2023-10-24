Облачный провайдер Serverspace добавил в панель управления российскую систему «Ред ОС»

Облачный провайдер Serverspace добавил к списку доступных операционных систем в панели управления российскую систему «Ред ОС». Пользователи провайдера теперь могут разворачивать облачную инфраструктуру на базе платформы виртуализации vStack, используя операционную систему из реестра отечественного ПО.

Процесс импортозамещения двигается от государственного сектора в крупный бизнес, а далее – в средний и малый бизнес, поэтому перед многими компаниями встает вопрос о работе с отечественными ИТ-системами. Для клиентов Serverspace теперь есть возможность использовать вычислительные ресурсы, работающие на российской операционной системе «Ред ОС».

«Ред ОС» – флагманский продукт «Ред софт», российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведётся в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории РФ.

«Развитие продукта в соответствии со спецификой и требованиями локальных рынков – одна из основных целей Serverspace. Поэтому мы стремимся предлагать наборы услуг и способов оплаты, необходимые местным пользователям. Поддержка российских операционных систем является стратегически важным шагом для развития российского представительства», – сказала Светлана Шарапова, руководитель проекта Serverspace.

«Мы учитываем интересы всех пользователей операционной системы Ред ОС, число которых растёт с каждым днем. Сегодня наша задача предложить набор инструментов в экосистеме, который удовлетворит как госорганизации, так и бизнес. Понимая специфику различных компаний, Ред софт выстраивает сотрудничество с технологическими партнёрами при создании импортонезависимого техностека. Благодарим Serverspace за сотрудничество», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».