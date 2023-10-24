Косметическая сеть «Рив гош» автоматизировала процесс найма кандидатов, увеличив закрытие вакансий на 20%

Автоматизировав большой блок работы HR-департамента, косметическая сеть «Рив гош» уменьшила на 15% время HR-специалиста на подбор персонала. Теперь для обработки подходящего кандидата требуется три минуты. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток».

Перед руководством «Рив гош» стояла глобальная цель — уменьшить ручную HR-работу на этапе подбора и создать единый и понятный процесс для всех отделов. Для этого сеть «Рив гош» приняла решение автоматизировать работу HR-департамента с помощью онлайн-платформы «Поток рекрутмент».

До этого процесс подбора персонала в компании не был автоматизирован. Рекрутеры создавали заявки в собственной системе, вели переписку по кандидатам и согласовывали информацию по электронной почте, в базе данных не было полной информации о кандидатах. Это приводило к значительному увеличению времени работы с каждым соискателем, заявки могли теряться в почтовом ящике, а также отсутствовала прозрачность, что повышало риск потери кандидатов.

Перед интеграцией были учтены особенности компании, присущие крупной российской парфюмерно-косметической сети: активное открытие новых магазинов как в крупных, так и в удаленных городах; развитие дистрибьюторского бизнеса, где присутствует массовый и точечный подбор кадров. Благодаря автоматизации «Рив гош» закрыла уже более 1300 вакансий, снизив на 20% время на их закрытие.

Процесс автоматизировали комплексно на разных этапах.

1. Работа с резюме. В системе «Поток рекрутмент» вакансия связывается с одной или несколькими вакансиями на различных платформах для поиска работы (джоббордах). Настройка и подбор кандидатов выполняются в соответствии с требованиями. Все резюме потенциальных кандидатов собираются в специальной системе (ATS) и привязываются к конкретной вакансии. Это позволяет эффективно организовать работу с входящим потоком кандидатов.

2. Работа с входящим потоком кандидатов. Если кандидат не соответствует требованиям, его резюме можно отклонить прямо на сайте «Поток рекрутмент». Таким образом, происходит фильтрация кандидатов и исключаются неподходящие претенденты. Успешные кандидаты, прошедшие отбор, попадают в систему и становятся доступными рекрутерам. Ни один кандидат не теряется, так как вся информация о потенциальных сотрудниках хранится в базе данных. Это позволяет вернуться к кандидату в любой момент и продолжить работу с ним, если потребуется.

«Система «Поток рекрутмент» позволяет объединять несколько вакансий и публиковать их на различных сайтах поиска работы. При отклике успешные соискатели автоматически попадают в систему, и ни один кандидат не будет упущен из виду рекрутером. Вся информация о потенциальных сотрудниках хранится в базах данных, что позволяет в любой момент вернуться к кандидату и продолжить работу с ним», — сказал Иван Останин, директор по продажам «Потока».

«До автоматизации система подбора сотрудников в нашей компании была неорганизованной. Информация о кандидатах была разбросана по разным таблицам и файлам, а согласование заявок занимало много времени. Это приводило к задержкам в закрытии вакансий. Однако после внедрения платформы «Поток рекрутмент» все участники процесса активно включились в подбор сотрудников,» — отметил Денис Бутвиловский, менеджер информационных систем «Рив гош».

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«Поток» — ИТ-компания в составе холдинга TalentTech. Создает HRTech-решения по работе с персоналом — закрывает потребности в подборе, оценке, развитии сотрудников. Оцифровывает HR-процессы и повышает эффективность работы HR-департамента.

«Поток рекрутмент» — платформа по автоматизации и оптимизации процессов рекрутинга с глубоким анализом по процессу найма и использованием искусственного интеллекта для первичной обработке кандидатов.