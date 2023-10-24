Группа компаний ЦРТ объявила о запуске ИИ-решения для исследования и развития коммуникаций с клиентами

Группа компаний ЦРТ усиливает компетенции в области речевых технологий и объявляет о разработке SpeechXplore — нового отечественного решения на основе искусственного интеллекта для онлайн-обработки, исследования и развития коммуникаций с клиентами в контактных центрах крупного бизнеса и госсектора. В SpeechXplore применяются технологии искусственного интеллекта, в том числе нейросетевая модель GigaChat, интегрированная посредством программного интерфейса GigaChat API.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Сегодня мы объявляем о запуске SpeechXplore — ИИ-решения для исследования и развития коммуникаций с клиентами. Современная архитектура и передовые алгоритмы машинного обучения позволили увеличить скорость обработки и анализа обращений клиентов в контактный центр, а новые инструменты анализа на основе нейросетевой модели GigaChat создают дополнительные возможности исследования, например, помогают суммаризировать содержание и тематики диалогов, оценивать их результативность и тональность. Теперь все данные агрегируются, расшифровываются и анализируются в онлайн-режиме, прямо в момент обращения клиента. Это позволяет оператору давать более точные ответы на запросы. Онлайн-речевая аналитика помогает не просто отвечать на запросы клиента, а прогнозировать изменение клиентских предпочтений. Новое решение дает возможность управлять клиентским опытом, увеличивает экономическую эффективность и развивает бизнес в целом».

SpeechXplore позволяет в режиме реального времени одновременно обрабатывать тысячи взаимодействий в контактных центрах банков, телеком-, энергосбытовых и других компаний, перейти от уже привычного анализа диалогов клиент-оператор к глубокому исследованию всего массива обращений во всех возможных каналах — по телефону, в мессенджерах, чат-ботах, голосовых ассистентах, социальных сетях. При этом среди новых возможностей, реализованных в SpeechXplore, анализ и глубокое исследование не только диалогов, но и полилогов. Так, к примеру, появляется возможность изучать весь массив отзывов клиентов, их тональность и объем, в том числе в формате общения множества участников в социальных сетях.

Технология распознавания речи переводит все диалоги в текст, а SpeechXplore проводит глубокий анализ 100% коммуникаций. Кроме того, реализованы новые подходы к кластеризации и тематизации. То, что ранее требовало длительной рутинной нагрузки на операторов, аналитиков, контролеров качества, теперь реализуется автоматически: если встречается несколько тем, например, предложение нового продукта, отказ от него из-за стоимости или жалоба на списание, то система отметит все тематики. А кластеризация дает возможность посчитать и проанализировать коммуникации, которые не попали ни в одну тематику, и выявить таким образом новые тренды. Все это теперь происходит в режиме реального времени, онлайн. При этом все результаты обработки данных могут быть доступны в BI-cистеме заказчика в различных отчетах с настройкой детализации для максимально быстрого принятия управленческих решений и непрерывного улучшения сервисов в интересах клиентов.

Новое решение помогает исследовать причины обращений, выявлять и прогнозировать тенденции, определять триггеры негатива и позитива. Также решение актуально для управления нагрузкой на контактный центр и оценки сотрудников, выявления зон для направленного обучения операторов. Открытые возможности интеграции с CRM-системами и другими внешними источниками помогут обогатить данные, отследить необходимые для бизнеса метрики и показатели.

SpeechXplore входит в комплексное решение группы ЦРТ для управления коммуникациями, которое включает диалоговых ассистентов, речевую аналитику, биометрию и алгоритмы защиты биометрии от дипфейков.