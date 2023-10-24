«Exon.актирование» предлагает новые возможности в работе со сметами

Exon предлагает обновленный функционал модуля «Актирование». Теперь пользователям доступна возможность автоматически сопоставлять и переносить накопительные данные из первой версии сметы контракта во вторую. Новый функционал позволяет сравнивать сметы, автоматически формировать и согласовывать корректировочный акт, а также отслеживать версионность. Об этом CNews сообщили представители Amethyst Group.

Инструмент версионности смет позволяет корректно продолжить работу с новой версией сметы без сложных расчетов и больших трудозатрат. Перенос данных из предыдущих версий помогает правильно составить корректировочный акт и рассчитать точную стоимость выполненных работ с учетом изменений в новой версии. Акт можно оперативно проверить, направить на согласование или на доработку.

Кроме автоматического анализа изменений предусмотрена возможность соотнести работы из разных версий сметы с помощью удобного инструмента сравнения. Отправка старой сметы и конструктора актов в архив направлена на сохранение данных по ранее выполненным работам. Поэтому можно в любой момент просмотреть старую информацию и сравнить с новой.

С новым инструментом можно декомпозировать работы или пересчитать объемы в новых единицах измерения. Система визуально демонстрирует изменения в результате сравнения. Пользователь может подтвердить соответствия или перенастроить их вручную для корректного переноса данных в новую смету.

Модуль «Exon.актирование» направлен на подготовку актов выполненных работ и справок о стоимости строительства. Система работает со сметами в формате xls, обеспечивает хранение необходимой информации по каждой работе и автоматическое формирование актов и справок.

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Exon — облачная платформа для автоматизации строительных процессов, объединяющая всех участников строительства — заказчиков, проектировщиков, подрядчиков и аудиторов. С 2016 г. платформа упростила работу более 21 тыс. пользователей и обеспечила контроль строительства на более чем 2800 объектах. Решение предлагает единый сервис с различным уровнем доступа, цифровизацию типовых задач и прозрачный мониторинг хода работ.