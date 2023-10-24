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«Диасофт» разработала продукт для автоматизации работы с платежными реестрами органов соцзащиты

Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Обработка реестровых платежей ОСЗ», который автоматизирует электронный обмен документами с органами социальной защиты (ОСЗ) и зачисление социальных выплат на счета получателей.

Продукт «Обработка платежных реестров ОСЗ» позволяет: загружать и обрабатывать списки на зачисление социальных выплат на счета получателей; проверять и подготавливать платежные документы к формированию; квитовать список на зачисление с централизованным платежом, поступившим из ОСЗ; контролировать статус обработки платежного реестра и платежных документов на зачисление и возврат; уведомлять органы социальной защиты о совершенных платежах и причинах незачисления; оформлять автоматические возвраты незачисленных сумм в ОСЗ.

Продукт входит в платформу развития Digital Q.Сonsumer. Микросервисная архитектура продукта обеспечивает его высокую производительность, масштабируемость и интеграцию с расчетной системой банка любого вендора.

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