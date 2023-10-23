ВШЭ и «Первый бит» автоматизируют ручные процессы с помощью роботов Pix RPA

Высшая школа экономики расширяет сотрудничество с международным ИТ-интегратором «Первый бит» и разработчиком программного обеспечения Pix Robotics в области внедрения программных роботов. Главная цель сотрудничества — автоматизация ручных операций в работе вуза. Кроме того, университет планирует обучать студентов использованию продуктов Pix Robotics.

В рамках сотрудничества с «Первым битом» и Pix Robotics Высшая школа экономики будет использовать программных роботов для автоматизации рутинных процессов. В качестве первого проекта для роботизации была выбрана задача для отслеживания транзакций из «1С» по нескольким направлениям. В результате пользователи получают готовые отчеты со списком транзакций без необходимости собирать их вручную. Были проведены деловые встречи и бизнес-игры, на которых ИТ-специалисты познакомили сотрудников университета с принципами работы и преимуществами платформы Pix RPA, особенностями выбора процессов для роботизации и оценки ее эффективности.

Для ускорения роботизации внутренних процессов вуза НИУ ВШЭ планирует обучать студентов работе на платформе Pix RPA и совместно с компанией-разработчиком проводить интерактивные мероприятия для начинающих ИТ-специалистов.

НИУ ВШЭ и «Первый бит» уже несколько лет сотрудничают в области цифровизации. В 2022 г. совместно с командой ИТ-интегратора университет внедрил решение для автоматизации всего цикла задач приемной комиссии, а также разработал личный кабинет абитуриента. Это решение позволило абитуриентам подавать заявление на поступление в НИУ ВШЭ и его кампусы дистанционно. В 2023 г. «Первый бит» предложил руководству вуза внедрить программную роботизацию для сокращения неэффективных рабочих операций. Для реализации проекта была выбрана отечественная платформа Pix RPA компании Pix Robotics.

«Высшая школа экономики — один из ведущих университетов России, который стабильно занимает высокие позиции в национальных рейтингах лучших учебных заведений. Для сохранения статуса лидера НИУ ВШЭ использует новые технологии для автоматизации операционной деятельности. Внедрение цифровых технологий избавит сотрудников вуза от однообразных ручных операций и позволит повысить эффективность их работы, вовлеченность и удовлетворенность. Мы видим большой потенциал в сфере роботизации процессов внутри вуза и надеемся на выстраивание долгосрочных деловых отношений с ведущими партнерами в этой области», — сказал Леонид Новиков, старший директор по финансовым технологиям НИУ ВШЭ.

«В образовательной сфере существует множество рутинных задач, которые отнимают время и ресурсы преподавателей и административного персонала вуза. Опыт наших кейсов в образовательных учреждениях показывает, что внедрение роботов может стать эффективным решением этой проблемы. Мы признательны НИУ ВШЭ за оказанное доверие и надеемся, что преподаватели университета смогут сосредоточить больше усилий на исследовательской и педагогической деятельности», — отметил Самир Ильясов, руководитель отдела по развитию RPA и BI компании «Первый бит».

«В Pix рады сотрудничать с одним из самых инновационных российских вузов и помогать студентам в освоении программной роботизации. Вышка, как и другие учебные заведения, ежедневно обрабатывает большое количество данных, а технология RPA поможет сократить трудозатраты на работу с документами и составление отчетов», — сказал Сергей Ложкин, генеральный директор Pix Robotics.