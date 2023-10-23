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В России будут использовать ИИ для реабилитации перенесших инсульт

Использовать технологии искусственного интеллекта и технического зрения для реабилитации пациентов после перенесенного инсульта предложили ученые из МТУСИ и Федерального центра мозга и нейротехнологий. По их словам, разработка особенно актуальна для отдаленных районов России, где центры реабилитации находятся далеко от пациентов. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Ежегодно около полумиллиона человек переносят инсульт, после чего 31% пациентов требуется посторонняя помощь для ухода за собой, в то время как 20% лишены возможности самостоятельно ходить. Заболевание накладывает особые обязательства на членов семьи больного и ложится тяжелым социально-экономическим беременем на все общество.

Команда из МТУСИ и Федерального центра мозга и нейротехнологий разрабатывает «виртуального тренера» с искусственным интеллектом, оценивающего качество выполнения упражнений и вырабатывающего у пациента уверенность в своих силах, ответственное отношение к проводимым для реабилитации занятиям. Соответствующее устройство предоставляется во временное пользование, что существенно снижает расходы на выставление после перенесенного инсульта.

«Сейчас ведутся работы по созданию системы, которая позволит с помощью ИИ отслеживать правильность выполнения пациентами упражнений, допустимые отклонения, время тренировки и иные параметры. Разработка применима на третьем этапе реабилитации, — сказал руководитель ЦТТ МТУСИ Богдан Рагулин.

Система разворачивается практически на любом домашнем компьютере и будет иметь постоянную связь с лечащим врачом. Программная часть представляет собой комплекс упражнений с оценкой правильности их выполнения. Медицинский специалист составляет индивидуальную программу реабилитации.

«Для работы «виртуального тренера» необходим компьютер с доступом в интернет. Помимо этого, предполагается использование центрального компьютера, объединенного с информационной системой клиники, для обобщения информации по каждому пациенту и отслеживания динамики лечения», — сказал участник команды, декан факультета «Информационные технологи» МТУСИ Михаил Городничев.

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