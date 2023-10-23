«Ростелеком» презентовал единую облачную платформу энергоданных

«Ростелеком» продемонстрировал цифровую платформу энергоданных. Внедрение интеграционного решения на предприятиях сферы ЖКХ сделает учет контроля энергоресурсов и взаиморасчетов среди участников рынка более эффективным и надежным. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Развертывание цифровой платформы энергоданных позволит предприятиям собирать информацию с приборов учета и контроллеров на каждом этапе технологического процесса, а также анализировать и уведомлять ответственных сотрудников об отклонениях от нормативных состояний параметров. Кроме того, внедрение платформы помогает реагировать на непредвиденные события, планировать плановое обслуживание и прогнозировать потребление услуг.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Цифровая платформа энергоданных — это российская разработка, включенная в реестр российского программного обеспечения. Легко интегрируется с другими системами для создания единого информационного пространства. Умное решение станет помощником в работе для управляющих компаний, ТСЖ, СНТ, ресурсоснабжающих организаций, предприятий, администраций муниципальных образований и регионов».

Платформа включает универсальные web-интерфейсы мониторинга объектов ЖКХ, энергетической отрасли, тепло- и водоснабжения. Контроль удаленных систем и сооружений ведется в режиме реального времени, а информация о технологическом состоянии объектов обрабатывается, визуализируется и хранится в удобном для пользователя виде — графиков, таблиц, отчетов и схем.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.