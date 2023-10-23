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Подтверждена совместимость ПО ZenTao Max и ОС Astra Linux

Группа «Астра» и ГК «Глоубайт» подписали соглашение о технологическом партнерстве с целью подтверждения совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7 и программного обеспечения для управления проектами ZenTao Max версии 4.3.

ГК «Глоубайт» является генеральным партнером китайского разработчика ZenTao Software в России и предлагает российскому бизнесу инструмент ZenTao на замену Jira Atlassian.

ZenTao – система управления проектами, которая предоставляет инструменты для организации работы над проектами и разработки ПО. Решение включает модули для всех этапов процесса: от планирования и трекинга задач до контроля качества и документирования. Пользователи имеют возможность выбора между установкой системы на собственном сервере (on-premise) и использованием в облаке (SaaS).

«Учитывая важность интеграции различных технологий для обеспечения надежности и эффективности разработки в условиях постоянно развивающегося технологического ландшафта, наше партнерство – это гарант того, что заказчики в итоге получат возможность максимально полно использовать стек отечественных и китайских технологий, – сказал Илья Углов, старший менеджер по развитию в ГК «Глоубайт». – Появляющиеся на российском рынке новые и качественные решения, такие как ZenTao, служат стимулом для развития ИТ-сектора, обогащая его накопленным опытом и передовыми технологиями».

«Мы рады расширять наше партнерство на российском рынке, и сертификация на совместимость ZenTao с Astra Linux стала еще одним шагом в этом направлении. Я верю, что это сотрудничество позволит еще большему числу клиентов оценить преимущества и возможности, открывающиеся благодаря нашим совместным усилиям», – сказал Филип Гао, исполнительный директор ZenTao Software.

«Подтвержденная совместимость ОС Astra Linux и ZenTao Max – яркий пример активного сотрудничества отечественных компаний с китайскими производителями в области разработки ПО, — сказал Кирилл Синьков, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами группы «Астра». – На рынок выходят качественные и хорошо зарекомендовавшие себя ITSM-платформы из Китая, благодаря которым компании могут создавать свои проектные системы для организации работы над проектами, отвечающие их индивидуальным потребностям».

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