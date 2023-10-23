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Московская компания произвела 30 смарт-костюмов для занятий спортом

Столичный производитель одежды произвел 30 умных спортивных костюмов, полностью контролирующих процесс тренировки. Это единственное в России предприятие, которое выпускает такие изделия. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Созданный московским предприятием «Академия легкой промышленности» спортивный смарт-костюм считывает движение мышц, а также основные параметры тела пользователя – частоту сердечного ритма, дыхание и температуру. На основе собранных данных установленное на смартфоне спортсмена мобильное приложение дает персональные рекомендации, позволяя значительно повысить эффективность тренировок и снизить травматизм. Компания изготовила уже 30 таких смарт-костюмов», – сказал Владислав Овчинский.

Все данные владельца изделия анализируют сложные алгоритмы для оценки качества и прогнозирования тренировок. Чтобы выработать индивидуальные рекомендации, используют метрики и принципы машинного обучения. Помимо прочего, костюм легко надевается и подлежит стирке. При производстве используют безопасные материалы, которые применяются как в спорте, так и медицине, а малый размер датчиков обеспечивает пользователю удобство эксплуатации.

«Создание смарт-костюма стало своего рода вызовом. Наша компания единственная в стране нашла ресурсы и согласилась на участие в этом сложнейшем проекте. Мы в совершенстве владеем разработкой конструкций любого швейного изделия, но успешно совместить электронику и текстиль, сохранив функциональное предназначение решения, – задача сродни биохакингу», – сказала генеральный директор компании Оксана Шаманская.

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