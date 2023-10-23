«Ланит» – стратегический партнер «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра»

1 ноября 2023 г. CNews FORUM вновь станет площадкой для обсуждения цифрового развития экономики России. Мероприятие пройдет в гостинице Radisson «Славянская». «Ланит» выступит стратегическим партнером форума.

CNews FORUM 2023 будет состоять из двух частей – пленарной и сессионной, которая делится на шесть различных тематических секций. Свыше 1500 представителей бизнеса, ИТ-компаний и государственных ведомств примут участие в предстоящем мероприятии.

Директор технического департамента компании «Ланит-интеграция» Олег Аксенов выступит в пленарной сессии с докладом «У каждого своя гора. Как компании найти свой путь к импортонезависимости».

Также эксперты группы «Ланит» поделятся экспертизой в нескольких тематических секциях.

Директор департамента продуктовой разработки «Норбит» Александр Наймарк расскажет о цифровизации нестандартных бизнес-процессов с помощью отечественной low-code платформы, а заместитель генерального директора «Консист бизнес групп» Владимир Егоров – о решениях «Турбо» для бизнеса.

В секции «Цифровизация финансового сектора» заместитель директора по внедрению платформы и решений Lanit Document Management Константин Герман представит презентацию «Вредные советы. Цифровизация управления корпоративным контентом в банках».

Участники мероприятия смогут получить информацию о решениях группы «Ланит» на стендах дочерних компаний.

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«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.