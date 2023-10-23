ИИ-системы Smart Engines помогут банкам осуществлять идентификацию иностранцев для открытия счетов в России

Разработчик систем искусственного интеллекта Smart Engines поможет банкам идентифицировать иностранцев для открытия счетов в России. Технологии Smart Engines обеспечивают распознавание и верификацию ID-документов всех 25 стран, граждане которых – согласно закону об удаленной идентификации нерезидентов – смогут получить доступ к российским банковским продуктам без личного присутствия. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Закон, который упростил иностранным гражданам доступ к финансовым услугам в России, был принят в июне. Он предоставляет право российским банкам поручать проведение идентификации клиентов – иностранных физлиц и юрлиц – иностранным банкам. Таким образом, допускается открытие счета или вклада в банке без личного присутствия клиента при условии, что иностранное лицо прошло идентификацию в иностранном банке по поручению российского банка-партнера.

В список стран, утвержденный в конце октября правительством, попали Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

«С помощью нашего продукта иностранные банки могут проводить идентификацию своих граждан. Решение поможет и отечественным банкам: турист по прилете в Россию получает карту, следовательно, ему и здесь предстоит предоставить свой документ. Осуществлять проверку документов 25 стран, каждый из которых имеет свои особенности, равно как и сверять персональные данные из заявки с данными документа на арабском, армянском, китайском, тайском, хинди или другом языке – это сложная задача. Наш ИИ автоматически распознает документы более чем на 100 языках и проверяет документ на подлинность. Это позволит снизить риски банков и защитить клиентов-иностранцев от мошенничества с их документами», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

В основе предлагаемого как иностранным, так и отечественным банкам решения лежит программный продукт Smart ID Engine. Он распознает паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и другие удостоверяющие документы 220 стран мира. Решение поставляется в виде SDK для мобильных, десктопных и серверных решений и умеет извлекать данные в видеопотоке, на фотографиях и сканах. Фирменная OCR поддерживает более 100 языков, включая языки всех 25 стран, гражданам которых разрешили удаленно открывать банковские счета.

Программный продукт Smart ID Engine является полностью российской разработкой и входит в реестр российского ПО. В процессе распознавания данные и изображения не передаются на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам для ручного ввода, что отвечает современным требованиям информационной безопасности.