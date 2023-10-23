ГК 1520 оснастит новую станцию московского метро «Потапово» российской цифровой автоматикой

Специалисты ОСК 1520 (входит в ГК 1520) начали монтаж систем управления движением поездов на строящейся станции «Потапово» и перегоне «Потапово – Коммунарка» Сокольнической линии Московского метрополитена.

На объекте внедрят российскую автоматику разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520. Регулировать интервалы между поездами будет система микропроцессорной централизации для метрополитенов МПЦ-СМ. Также на станции установят современные напольные устройства рельсовых цепей и постовое оборудование.

С учетом специфики метрополитена разработчики предусмотрели горячее резервирование всех электронных компонентов системы управления движением. Это гарантирует высокую надежность и повысит уровень безопасности критической инфраструктуры. Для стабильной работы все цифровое оборудование защищено от пыли и влаги. Кроме того, в систему встроена защита от кибератак из внешних сетей передачи данных.

Благодаря цифровизации персонал метрополитена сможет более эффективно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования и быстрее составлять маршруты.

Ранее, в 2019 г., ГК 1520 установила автоматику на участке «Саларьево – Коммунарка» Сокольнической линии, в 2023 – цифровизировала Кольцевую линию московского метро и объекты БКЛ.