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Внутренние звонки и поддержка VDI: эксперты «Контур.Толка» презентуют обновления на CNews Forum 2023

Участники форума смогут протестировать новые возможности для онлайн-встреч на стенде сервиса. Команда представит главные релизы года и поделится планами на следующий.

Одно из ключевых обновлений сервиса видеосвязи — звонки из «Толка» в «Толк». Коллеги могут связываться друг с другом, не отправляя ссылку на встречу. Быстро найти сотрудника помогает книга контактов, отслеживать занятость — статусы.

Обновленный плагин для Outlook позволяет настроить параметры конференции при назначении встречи в календаре. Можно добавить ПИН-код, разрешить вход внешним участникам, включить зал ожидания и другое.

Команда сервиса развивает возможности «Киосков» — виртуальных терминалов для гибридных встреч. Теперь администратор может настроить «Киоск» удаленно, подписаться на уведомления о проблемах и включить подтверждение занятости переговорной.

На стенде «Толка» № 33 участники CNews Forum 2023 смогут оценить и другие возможности сервиса, среди которых демонстрация экрана в 4K, деление на группы, опросы в чате, автоматическая транскрибация и безлимитная запись встреч в облаке.

Толк полноценно работает как в приложении, так и в любом популярном браузере. При этом разработчики оптимизировали сервис под VMware Horizon. Благодаря этому пользователи VDI могут легко созваниваться в «Толке». Видео и звук остаются качественными, сервис работает стабильно.

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