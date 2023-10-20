«Т1 интеграция» заключила партнерский договор с Macroscop

«Т1 интеграция» подписала договор о партнерстве с Macroscop, разработчиком программного обеспечения для видеонаблюдения. Компании объединят свои усилия в части решении задач физической безопасности на территориях функционирования отечественных организаций. Об этом CNews сообщили представители компании «Т1 интеграция».

Macroscop – российская компания, разрабатывающая программное обеспечение для видеонаблюдения, интеллектуальные функции видеоанализа, а также сетевые видеорегистраторы (NVR). Уже сейчас в активе Macroscop больше 20 тыс.реализованных проектов в различных отраслях: промышленность, медицина, банковская сфера, государственный сектор и др.

«‎Мы рады пополнить наш продуктовый портфель разработками Macroscop и уверены в перспективах нового партнерства. Сегодня на рынке наблюдается растущий тренд на импортозамещение систем видеонаблюдения и программных продуктов для них. Наша общая цель – покрыть потребности клиентов в промышленной безопасности и обеспечить их качественными решениями на наиболее выгодных условиях», – сказал Игорь Афонин, руководитель центра компетенций мультимедиа и коммуникаций «Т1 интеграции».

«Т1 интеграция – один из крупнейших системных интеграторов с широким спектром компетенций, позволяющих быстро и эффективно реализовывать самые востребованные проекты. Наше сотрудничество – это важный шаг к увеличению распространения продуктов Macroscop на отечественном рынке. Оно открывает для нас новые возможности в развитии бизнеса и позволит удовлетворить спрос российских компаний на решения IP-видеонаблюдения», – сказала Серик Хачатрян, директор по продажам Macroscop.

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«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.