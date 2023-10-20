Smart Engines представила новый ИИ для упрощения платежей

Разработчик систем распознавания документов Smart Engines представил новый ИИ, который упростил платежи в банковских приложениях. Клиентам не нужно думать о том, как заплатить – встроенная в программу Smart Code Engine 2.2 фирменная нейросеть обучена самостоятельно определять, что показывает ей человек. Это может быть QR-код или написанный номер телефона или номер банковской карты. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Оплата без указания способа платежа стала возможна благодаря новому режиму Universal Pay. С его помощью клиент банка в приложении может наводить камеру смартфона на баркод, банковскую карту, написанные и напечатанные номера телефона и банковских карт. Распознавание данных выполняется в видеопотоке на лету, после чего запускается нужный сценарий платежа.

Для тех случаев, когда на платежном документе нет QR-кода, разработчики Smart Engines обучили ИИ распознавать платежные реквизиты. Теперь не придется вручную перепечатывать десятки цифр из ИНН, КПП, БИК и номера банковского счета. Smart Code Engine 2.2 обнаруживает и идентифицирует все эти данные, а затем вносит их в платежную форму.

«Команда Smart Engines постоянно работает над созданием новых методов ИИ, которые могли бы упростить рутинные операции и сделать жизнь людей более комфортной. Там, где раньше человеку приходилось вводить данные вручную, мы сделали автоматическое распознавание. А теперь – благодаря режиму Universal Pay – пользователю не нужно думать о том, что именно он хочет распознать. Наш ИИ делает это вместо него», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

В новой версии Smart Code Engine появилась возможность распознавания номеров телефонов, записанных в три строки, и номеров банковских карт, записанных в четыре строки. Было усовершенствовано распознавание баркодов: качество распознавания увеличилось на 10%, скорость – на 5%. Добавлена функция распознавания «обрезанных» QR-кодов – например, если баркод поврежден или не целиком попал в объектив камеры.