«Сбер» и «Геоскан» будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта

Банк и ведущий разработчик и производитель беспилотных авиационных систем (БАС) и ПО для трехмерной визуализации подписали соглашение о намерениях. «Сбер» и «Геоскан» заключили соглашение о намерениях. Согласно документу, «Геоскан» будет участвовать в работе геоаналитической платформы «Сбер» «Геометрия» в качестве исполнителя услуг в области беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

В рамках развития геоаналитической платформы «Геометрия» стороны намерены проводить совместные проекты, где «Сбер» будет обрабатывать и размечать снимки, разрабатывать и обучать модели машинного обучения. Кроме того, банк планирует использовать в платформе спутниковые снимки, полученные с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Геоскана».

Максим Еременко, вице-президент, директор департамента развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта «Сбербанка»: «Вместе с партнерами мы продолжаем совершенствовать нашу геоаналитическую платформу ″Геометрия″, которая решает множество задач в городском хозяйстве, ТЭК, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, экологии и других отраслях. Теперь "Геоскан" получит доступ к передовой платформе с искусственным интеллектом, а "Сбер" сможет использовать услуги облета БАС и спутниковые снимки "Геоскана" для ее дальнейшего развития».

Алексей Юрецкий, генеральный директор «Геоскана»: «Платформа ″Геометрия″ — это важный шаг для развития всех сфер, где необходим анализ геоинформационных данных. Нейросети позволят быстро обрабатывать большой объем материалов, который мы будем предоставлять с БАС и спутников, и формировать надежную базу для дальнейшей работы. Так, благодаря обучению искусственного интеллекта по нашим материалам, платформа позволит разным компаниям — от строительных до сельскохозяйственных — оперативно решать повседневные задачи».

Геоаналитическая платформа «Сбера» «Геометрия» работает так: искусственный интеллект (ИИ) обрабатывает изображения со спутников, БАС или камер видеонаблюдения, классифицирует отдельные объекты и анализирует их характеристики на основе разных параметров. Платформа отлично подходит для контроля, мониторинга, прогноза и рекомендаций компаниям и госорганам на основе геоаналитической информации. В будущем на базе платформы коммерческие и государственные организации смогут разрабатывать собственные геоаналитические приложения.

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ГК «Геоскан» — группа российских hi-tech компаний, осуществляющих полный цикл научно-производственной деятельности в области радиоэлектроники, авиа- и приборостроения, аэрофотосъемки. C 2011 г. «Геоскан» конструирует и производит беспилотные воздушные суда (БВС) самолетного и мультироторного типа и разрабатывает программное обеспечение для фотограмметрической обработки данных. Продукция компании применяется в кадастровой деятельности, сельском хозяйстве, электро- и теплоэнергетике, градостроительстве и промышленности. Кроме продажи и аренды БВС компания предоставляет комплексные высокотехнологичные услуги в сфере аэрофотосъемки и лазерного сканирования, воздушной магнитометрической и гамма-спектрометрической съемки. Проекты с применением БВС ГК «Геоскан» реализованы в России и других странах, среди которых Индия, Турция, Мексика, Буркина-Фасо, Саудовская Аравия и Казахстан. Также компания разрабатывает платформы стандарта CubeSat, предназначенные для проведения школьных и студенческих экспериментов на околоземной орбите.