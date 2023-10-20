Минцифры включило решение «К2тех» в реестр российского ПО

Минцифры включило систему управления мастер-данными ROC MDM в единый реестр российского ПО. Теперь решение для приведения справочников и баз данных к единому стандарту могут использовать органы государственной власти и госкорпорации страны. Об этом CNews сообщили представители «К2тех».

«Практика показывает, что более 60% компаний сейчас не в полной мере контролируют данные о проектах, а каждая вторая не может извлечь из них полезную для бизнеса информацию. Зачастую данные хранятся в разных ИТ-системах, между ними нет единой связи, они дублируют друг друга. Наше решение помогает объединить разрозненные каталоги и сократить затраты по их ведению до 70%. Поэтому включение нашей разработки в реестр Минцифры очень важно для "К2тех" и госкорпораций, которые теперь могут ее использовать», — сказал заместитель директора по разработке ПО «К2тех» Илья Симонов.

Система управления мастер-данными ROC MDM синхронизирует всю информацию и сокращает расходы на подготовку отчетов до 20%, а также значительно снижает ИТ-затраты на разработку автоматизированной системы. Датацентричный подход позволяет обрабатывать большие объемы данных и формировать реестры, а также вести справочные данные для построения аналитических отчетов.

Реестр российского программного обеспечения Минцифры существует с 2016 г. За это время в него были включены более 18 тыс. отечественных ПО. Включение в реестр позволяет правообладателю расширить использование программного обеспечения и аккредитовать решение на государственном уровне.

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«К2тех» — эксперт ИТ-рынка по системной интеграции, разработке программных решений и сервисной поддержке. Более 15 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности, пользовательского ПО и бизнес-приложений.