Сотрудники АО «НБИ» внедрили проект по тиражированию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ на ТЭЦ ПАО «ТГК-1»

Компания АО «НБИ» выполнила проект по тиражированию информационной системы оптимизации работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (СОР ОРЭМ) на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Об этом CNews сообщили представители АО «НБИ».

Проект был выполнен с целью повышения эффективности работы Апатитской ТЭЦ на ОРЭМ за счет оптимального выбора состава и режима работы генерирующего оборудования по критерию максимально возможного маржинального дохода при производстве и реализации электрической и тепловой энергии.

В рамках проекта были выполнены следующие задачи:

- разработано техническое задание на внедрение СОР ОРЭМ и произведен сбор исходных данных для проектирования;

- разработана и согласована проектная документация;

- проведена настройка и конфигурация программно-информационного комплекса;

- разработана цифровая модель электростанции;

- проведена калибровка и наладка оптимизационной модели;

- реализован ввод СОР ОРЭМ в опытную эксплуатацию;

- выполнен ввод системы в промышленную эксплуатацию.

По итогам проекта реализованы следующие возможности:

– планирование состава и режимов работы оборудования ТЭЦ на основании прогнозных графиков цен на РСВ и тепловой нагрузки ТЭЦ;

- расчет ценовых заявок на РСВ и соответствующих им технико-экономических показателей работы оборудования с учетом фактического состояния генерирующего оборудования и соблюдения требований антимонопольного законодательства;

- расчет оптимального режима работы оборудования ГТП ТЭЦ в части распределения тепловых и электрических нагрузок;

- планирование производственной программы ТЭЦ в рамках среднесрочного планирования и долгосрочного планирования;

- расчет Рмин оптимизируемого в сутки Х-2 с учетом планируемого отпуска тепла и цен РСВ;

- визуальное отображение результатов оптимизационных расчетов на мнемосхемах ТЭЦ;

- расчет и формирование отчета по фактической топливной составляющей ТЭЦ.

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