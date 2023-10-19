Ритейлеры смогут быстрее и дешевле ремонтировать оборудование мировых вендоров

Российским торговым сетям больше не нужно тратить много времени и финансов на ремонт кассового и торгового импортного оборудования из-за поиска дефицитных запчастей. Компания CSI предлагает ритейлерам новые условия ремонта в собственном сервисном центре, которые позволяют продлить жизнь технике с минимумом затрат. Услуги доступны не только клиентам компании и распространяются на оборудование, купленное у любого поставщика. Об этом CNews сообщили представители CSI.

Больше года российские ритейлеры испытывают серьезные трудности с ремонтом кассового и торгового оборудования мировых вендоров. Из-за ухода с рынка зарубежных брендов обслуживание техники стало существенно дольше и дороже: поиск и поставка дефицитных или санкционных запчастей требуют времени, а если они безуспешны — приходится тратиться на более крупный узел или полную замену оборудования, включая утилизацию.

ИТ-компания CSI предлагает ритейлерам выход: компонентный и модульный ремонт в собственном сервисном центре. Предложение распространяется на всех ритейлеров, даже если это не клиенты компании, и действительно для торгового и кассового оборудования зарубежных вендоров — вне зависимости от места его приобретения. В списке брендов – Diebold Nixdorf, NCR, FEC, PosLab, IBM и др.

Специалисты сервиса CSI владеют сложным компонентным ремонтом, который позволяет заменить сломавшийся микроэлектронный компонент, не меняя весь блок. Только если отремонтировать элемент невозможно, сервисная служба предлагает заменить более крупный узел или модуль. Самые востребованные компоненты хранятся на собственном складе CSI в достаточном количестве. Кроме того, компания наладила производство точных аналогов ЗИП мировых вендоров. Диагностика поломки занимает до трех рабочих дней, ремонт — до пяти (при наличии ЗИП). Отремонтированное оборудование тестируется, и заказчику предоставляется трехмесячная гарантия на работы. Все это позволяет ритейлеру сэкономить время на поиск дефицитных или санкционных запчастей и деньги — на крупный ремонт или замену техники.

Некоторые клиенты CSI уже оценили новую услугу. Среди них — торговая сеть Fix Price. «Мы сотрудничаем с CSI по ремонту больше трех лет, регулярно присылаем в сервисный центр большую партию неисправного кассового и торгового оборудования. Так можно восстановить его работоспособность с минимальными затратами, сэкономить средства на покупке нового оборудования. За это время отремонтировано уже более трех тыс. единиц техники. Суммарная выгода за три года составила десятки миллионов рублей. Восстановленное оборудование успешно применяется при запусках новых торговых объектов по всей России. Хочется поблагодарить коллег за быструю и приятную коммуникацию, высокий уровень сервиса», — сказал начальник отдела технического обслуживания ККТ Fix Price Сергей Чернышев.

Еще одна новая услуга сервисной службы CSI, которая помогает сэкономить время и ресурсы — лазерная маркировка оборудования. На пластиковый или металлический корпус можно нанести любую информацию, необходимую для внутреннего учета техники. Так она никогда не сотрется и не отклеится. Другой вариант — подготовка металлических шильд с нужными данными для наклеивания на технику. Это помогает упростить и ускорить процесс инвентаризации в торговой сети.