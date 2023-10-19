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Обмен ЭТрН от оператора «Калуга астрал» теперь доступен в системе «Умная логистика»

В системе «Умная логистика» появилась возможность напрямую создавать, подписывать и отправлять электронную транспортную накладную обмен через оператора «Калуга астрал». Об этом CNews сообщили представители компании «Астрал».

«В системе "Умная логистика" работают более 40 тыс. пользователей. Мы как оператор ЭПД стремимся дать пользователю возможность работать с электронными перевозочными документами в той системе, в которой им удобно. Поэтому мы встраиваем свою систему в уже имеющиеся у пользователей. Это позволяет перейти на ЭПД, сохраняя привычные бизнес-процессы», — сказал Антон Шевченко, руководитель направления ЭПД ГК «Астрал».

«Команда "Умной логистики" следит за тенденциями рынка логистики и изменений законодательства, заботится о пользователях и безопасности инструментов, поэтому мы одни из первых ПО для транспортной логистики реализовали функционал интегрированный с операторами ЭДО по ЭПД и ЭТрН. Чтобы в режиме одного окна нашим пользователям было удобно, быстро, выгодно и безошибочно создавать, подписывать и производить обмен электронными документами. А также увеличили проектные команды, для создания пилотных групп и внедрения нашим клиентом ЭПД и ЭТрН», — сказала Ольга Бабаева, директор по развитию «Умная Логистика».

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — аналог бумажной транспортной накладной. Это документ, который подтверждает факт перевозки груза на автомобиле.

В 2022 г. в Правительстве России законодательно закрепили использование ЭТрН. Сейчас работать с электронной транспортной накладной можно на добровольной основе.

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ГК «Астрал» — 30 летний опыт в разработке и внедрении прогрессивного программного обеспечения для различных форм бизнеса. Более 1,5 млн клиентов в сфере B2B, более 8,5 тыс. Партнеров в каждом регионе страны. Аккредитованный Минтрансом оператор ИС ЭПД, первый из девяти операторов, который прошел все сценарии тестирования ЭПД.

«Умная логистика» — разработчик профессиональных платформ для автоматизации транспортной логистики, объединенных в экосистему. Пользователи — тысячи компаний, задействованных в FTL-перевозках: грузовладельцы, экспедиторы, перевозчики со своим парком.

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